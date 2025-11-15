Trump szerint olyan jók voltak MRI-vizsgálatának az eredményei, amilyen jót az orvosok még sosem láttak

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Donald Trump azt mondta fogalma sincs, mit vizsgáltak rajta az orvosok, amikor múlt hónapban MRI gépbe feküdt a félévenkénti rendes egészségügyi ellenőrzése során. Trump az Air Force One-on válaszolt újságírói kérdésekre november 14-én, ekkor került szóba a vizsgálat.

Hozzátette, hogy „bármit is vizsgáltak, jól vizsgálták, és azt mondták, olyan jó eredményeim voltak, amilyet még sosem láttak”.

Az elnök a vizsgálatot végző orvos szerint remek egészségnek örvend, de Trump valamiért bedobta, hogy még MRI-vel is vizsgálták, ami normálisan nem része a rutinellenőrzésnek, ezért a sajtó elkezdetett kérdezősködni. Az elnök 79 éves. (via The Hill)