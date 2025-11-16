Budapest belvárosában kezdték üldözni a rendőrök, az M3-as kivezető szakaszánál csapódott villanyoszlopnak

Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi szombat éjszaka az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében – írta meg az MTI a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése alapján. A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A BRFK közölte, az autót a rendőrök a VI. kerületben, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök pedig addig követték, amíg a Szerencs utcai kereszteződésben villanyoszlopnak nem csapódott.