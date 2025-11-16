Öt helyett a jövőben húsz évet várhat az a menekült, aki le akar telepedni az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban menedékjogot kapott személyeknek az eddigi öt helyett a jövőben húsz évet kell várniuk, mielőtt állandó letelepedési engedélyt kérhetnek – a BBC szerint hétfőn jelenti be az erről szóló terveket a brit belügyminiszter, Shabana Mahmood. A Munkáspárt emellett két és fél évente felülvizsgálná a menekültek menedékjogát, és azokat, akiknek hazája biztonságosnak minősül, visszaküldené.

Beszállás Franciaország északi részén, irány az Egyesült Királyság Fotó: BARTEK LANGER/NurPhoto via AFP

A jelentős menekültügyi szigorítást dán mintára vezetik be, Mahmood szerint azért, mert „az illegális migráció szétszakítja” az országot, és ha nem oldják meg a problémát, akkor még megosztottabbá válik az Egyesült Királyság. Enver Solomon, a Menekültügyi Tanács ügyvezető igazgatója „keménynek és feleslegesnek” nevezte a kormány terveit, és azt mondta, hogy azok „nem fogják elriasztani azokat az embereket, akiket üldöztek, kínoztak, vagy akiknek családtagjait brutális háborúkban megölték”.