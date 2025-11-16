Győrben megpróbált bejutni a DPK-s gyűlésre, aztán a tiszás rendezvényről ki kellett vezetni a férfit, aki tavasszal fél év felfüggesztettet kapott, mert őrjöngve támadt tiszás önkéntesekre

Megjelent a győri DPK-rendezvény helyszínén az a férfi, aki márciusban Kelenföldön őrjöngve és hazaárulózva támadt rá a Tisza önkénteseire és a párt kihelyezett pultjára. A férfit aztán gyorsított eljárásban ítélték fél év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt.

A férfit felismerték az újságírók is, köztük a 444 és a Telex stábja is, és villáminterjút is csináltak vele, amelyből kiderült, hogy

nem bánt meg semmit, hiszen a hazaárulás sokkal nagyobb bűn, mint a legdurvább emberölés,

szerinte aki hazaáruló, azt fel kell akasztani,

megpróbált bemenni a DPK-rendezvényére, de tervei között volt az is, hogy egyedül találkozzon Magyar Péterrel.

Úgy tudjuk, végül nem engedték be a formálisan DPK-s, valójában fideszes kampányrendezvényre.

Később egy videó tanúsága szerint a férfit mint ellentüntetőt kivezették a szintén szombati, szintén győri tiszás, nyílt rendezvényről. Ez azért is érdekes, mert a fideszes influenszerek, ez alapján úgy tűnik, az ő akciójára építették fel azokat a posztjaikat, amelyek szerint Magyart csúnya bekiabálások fogadták Győrben. Ilyen posztot láthatnak például itt, vagy itt, esetleg itt.

Íme a videó a kivezetéséről:

Kérdéseket küldtünk a rendőrségnek és a Tisza Pártnak, hogy volt-e rendőri intézkedés szombaton, illetve van-e bővebb információjuk a történtekről. Ha válaszokat kapunk, közölni fogjuk azokat.

Videónk a győri szombatról itt látható, a férfi 5 perc 20-tól szerepel benne.