Győrben megpróbált bejutni a DPK-s gyűlésre, aztán a tiszás rendezvényről ki kellett vezetni a férfit, aki tavasszal fél év felfüggesztettet kapott, mert őrjöngve támadt tiszás önkéntesekre

Megjelent a győri DPK-rendezvény helyszínén az a férfi, aki márciusban Kelenföldön őrjöngve és hazaárulózva támadt rá a Tisza önkénteseire és a párt kihelyezett pultjára. A férfit aztán gyorsított eljárásban ítélték fél év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt.
Úgy tudjuk, végül nem engedték be a formálisan DPK-s, valójában fideszes kampányrendezvényre.
Később egy videó tanúsága szerint a férfit mint ellentüntetőt kivezették a szintén szombati, szintén győri tiszás, nyílt rendezvényről. Ez azért is érdekes, mert a fideszes influenszerek, ez alapján úgy tűnik, az ő akciójára építették fel azokat a posztjaikat, amelyek szerint Magyart csúnya bekiabálások fogadták Győrben. Ilyen posztot láthatnak például itt, vagy itt, esetleg itt.
Kérdéseket küldtünk a rendőrségnek és a Tisza Pártnak, hogy volt-e rendőri intézkedés szombaton, illetve van-e bővebb információjuk a történtekről. Ha válaszokat kapunk, közölni fogjuk azokat.
Videónk a győri szombatról itt látható, a férfi 5 perc 20-tól szerepel benne.
A férfi előbb megpróbálta felrúgni a Tisza pultját, majd hazaárulózni és vehemensen szitkozódni kezdett. Magyar szerint most kellene megszólalnia Sulyok Tamásnak és békére hívnia.
Végletekig megosztott a társadalom, és a kampány lényegi része még el sem kezdődött. Győrben nagyon közel volt egymáshoz a Fidesz- és a Tisza-tábor, így meg tudtuk kérdezni a szimpatizánsaikat: mi lesz velünk a következő hónapokban?