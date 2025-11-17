133 milliárdot kapott az államtól egy akkugyár, úgy, hogy nem hoz létre új munkahelyeket

995 milliárd forintból bővíti magyarországi akkumulátorgyártó üzemének kapacitását a Samsung SDI, ezt a magyar állam 133 milliárddal támogatta – írta a Telex a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatási listája alapján.

Az állami támogatást úgy kapta meg a cég, hogy nem vállalta új munkahelyek létrehozását. A szerződést október 16-án írták alá.

A listából a beruházásról csak annyi derült ki, hogy az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” szolgálja.

A gödi gyár Fotó: Németh Dániel/444

A Samsung SDI korábban már ötször kapott állami támogatást egyedi kormánydöntéseken keresztül, összesen csaknem 54,5 milliárd forintot. A gödi gyár működéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztésre több tízmilliárd forintot költött az állam.