A vesztes meccs után hétfő reggelre találta meg a szavakat Orbán Viktor

sport
Az utolsó utáni másodpercekben szerzett góllal kapott ki a magyar válogatott 3-2-re az írektől, így lemaradt a világbajnokságtól.

A meccs után megtörten nyilatkozott Szoboszlai Dominik, Marco Rossi szövetségi kapitány, Csányi Sándor MLSZ elnök pedig könnyek között hagyta ott az őt kérdező újságírókat.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A meccsre nagyon készült Orbán Viktor is, napközben több szurkoló posztot is megosztott, majd a vereség után nem írt semmit, egészen hétfő reggel 7-ig.

Egy sötétebb hangulatú kép mellé azt írta, „egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.” Délelőtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tárgyal a kisvállalkozókról.

sport vb orbán viktor magyar labdarúgó-válogatott
