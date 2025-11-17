Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényt

Múlt héten jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jövőre az összeg negyedét kapják meg a jogosultak a 13. havi nyugdíjjal együtt.
A bevezetést megalapozó törvényjavaslatot hétfőn nyújtották be a Parlamentnek, ezt Semjén Zsolt vette a nevére.
A javaslatban megerősítik, hogy a juttatást fokozatosan vezetik be, 2030-ig kapják meg az idősek a teljes összeget.
Magyar Péter, a Tisza elnöke korábban arról beszélt, pártjuk javaslata sokkal jobban segít az alacsony összegből élő nyugdíjasokon, mint a kormányé.
Akárcsak négy éve, most is a választások előtt jutott eszébe a kormánynak: jövő februárban a rendes nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj negyede is.
Magyar Péter egy több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be, amivel javítanák a nyugdíjasok helyzetét. Szerinte míg 2010-ben még minden huszadik nyugdíjas élt a létminimum alatt, ma már minden negyedik.