Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényt

Múlt héten jelentette be Orbán Viktor, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jövőre az összeg negyedét kapják meg a jogosultak a 13. havi nyugdíjjal együtt.

A bevezetést megalapozó törvényjavaslatot hétfőn nyújtották be a Parlamentnek, ezt Semjén Zsolt vette a nevére.

A javaslatban megerősítik, hogy a juttatást fokozatosan vezetik be, 2030-ig kapják meg az idősek a teljes összeget.

Magyar Péter, a Tisza elnöke korábban arról beszélt, pártjuk javaslata sokkal jobban segít az alacsony összegből élő nyugdíjasokon, mint a kormányé.