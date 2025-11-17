Börtönt kapott a férfi, aki rárontott Ariana Grandéra Szingapúrban

Kilenc nap börtönbüntetésre ítélt egy szingapúri bíróság egy 26 éves ausztrál férfit, amiért a Wicked: For Good című film ázsiai premierjén átmászott a kordonon, Ariana Grandéra rontott, és a vállainál fogva megragadta az énekes-színésznőt. A férfit közbotrány okozásáért mondták ki bűnösnek -– írja a BBC.

A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételeken látszik, ahogy a férfi a láthatóan meglepett Grande felé rohan, megragadja a vállát, és fel-alá ugrál, miközben a film másik főszereplője, Cynthia Erivo letépi Grandéról a férfit, a biztonságiak pedig kivezetik. Röviddel ezután a férfi újra megpróbált áttörni a kordonon, ekkor már a biztonságiak a földre vitték és feltartóztatták.

A bíróságon kiderült, hogy a férfi kétszer próbált bejutni a premierre, és korábban is többször szándékosan megzavart koncerteket és hírességek részvételével zajló eseményeket. Korábban megzavarta Katy Perry és The Weeknd fellépéseit, ausztrál sajtóhírek szerint több stadionból is kitiltották pályára való berohanás miatt, és jelentős pénzbírságokat kapott.

A férfi a szingapúri tárgyaláson jogi képviselő nélkül jelent meg, és enyhítő körülményként azt hangoztatta, hogy „nem fogja újra megtenni”. A szingapúri közbotrányokozási szabályok alapján akár három hónap börtönt és 2000 szingapúri dollárig terjedő pénzbüntetést is kiszabhattak volna rá; végül kilenc nap börtönről döntöttek. Grande nem kommentálta az ügyet, hétvégén Los Angelesben továbbra is nyilvános eseményeken jelent meg.