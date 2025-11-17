Győzike miniszterelnök nem, romákért felelős államtitkár viszont lenne

„Ha Győzike miniszterelnök lenne, mi lenne az első dolog, amit behozna?” – tették fel a kérdést Gáspár Győzőnek a Polip Egyesület Instagram-oldalára feltöltött videóban.

„Én miniszterelnök nem akarok lenni, én államtitkár akarok lenni” – mondta szerényen a két éve hivatalosan is fideszes celeb a 2019-ben alapított egyesületnek, aminek célja, hogy összehozza a közéleti érdeklődésű fiatalokat, és párbeszédet teremtsen köztük. Többek között Magyar Péter, Gulyás Gergely, Karácsony Gergely, Vitályos Eszter és maga Győzike is részt vett az estjeiken.

„Megmondom őszintén, hogyha államtitkár lehetnék, annak nagyon örülnék. A romákért felelős államtitkár, Gáspár Győző” – folytatta. Amit pedig behozna a politikába:

„az egyetértés, a megértés, a bizalom, a szeretet, hogy az emberek együtt tudjanak egy közösségben élni”.

Legutóbb Győzike – a sikkasztási ügye mellett – a zebraüggyel került be a hírekbe, amikor is Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben kérte fel, hogy segítsen már neki kiválasztani a zebráját. Ő pedig nem tétlenkedett, és rábökött a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik példányára. „Ne feledjétek, a zebra volt, lesz és van” – mondta Orbán az erről készült videóban. Hogy ez mit jelentett, nem tudni, mi viszont arról írtunk, hogy hogyan ért össze a zebrákkal Orbán és Mészáros rongyrázó építkezése.