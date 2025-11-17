Hadházy: Tiborcz cége üzemelteti Hatvanpusztát

Hadházy Ákosék augusztusi autóbalesetével kapcsolatban a rendőrség tanúként hallgatta meg a hatvanpusztai gondnokot, aki arról beszélt, ő felügyel ott mindent, a kertet, a fűtést, a vizet, és koordinálja az üzemeltetési feladatokat.

A közvetlen vezetője egy budapesti úr – Hadházy a nyilvánosságra hozott tanúvallomásban a nevet kitakarta -, az üzemeltető cég a BDPST Group, ehhez tartozik a gondnok is.

Fotó: Hadházy Ákos

A képviselő arról írt, a gondnok azért tett vallomást, mert ő ült abban a Nissan terepjáróban, ami a suzukis vagyonőrrel együtt üldözte őket Hatvanpuszta mellett. A tanúvallomásában azt mondta, a pick-up is a cégé, a vagyonőrhöz viszont nincs köze, ő egy másik céghez tartozik. (Mészároséhoz.)

A balesetet okozó vagyonőr ellen megszüntette a büntetőeljárást a bicskei rendőrség arra hivatkozva, hogy G. J. nem akart mást veszélyeztetni, az út és látási viszonyok miatt nem látta előre, mi fog történni. A balesetet rögzítette a Hadházy mellett ülő Gulyás Balázs újságíró:

Hadházy úgy szerezte meg a gondnok vallomását, hogy sértettként kikérte a felmentő határozatot megelőző nyomozás iratait. Szerinte a BDPST-s szállal még jobban megdőlt Orbán „meséje” arról, hogy Hatvanpuszta az édesapja félkész mezőgazdasági üzeme lenne. Emlékeztetett, Mészáros „bérleti díjként” 10 év alatt kifizette a terület teljes vételárát, a „kastélykomplexumot” Mészáros cége építette, egy másik cége garanciát vállalt a fizetésre.