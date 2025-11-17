Lemondták a náci koncentrációs táborokból származó tárgyak németországi aukcióját

Lemondták egy németországi aukciósház árverését, amelyen náci koncentrációs táborok foglyaitól származó tárgyakat árvereztek volna el – közölte Lengyelország miniszterelnök-helyettese. Radosław Sikorski vasárnap a közösségi médiában köszönte meg német partnerének, Johann Wadephulnak, hogy egyetértettek abban: „ilyen botrányt meg kell akadályozni”. Holokauszt-túlélőket képviselő szervezetek és politikusok korábban a német Felzmann aukciósházat szólították fel arra, hogy mondja le a hétfőre, a németországi Neuss városába tervezett árverést.

Az egykori auschwitzi haláltábor helyén álló múzeum 2020. január 27-én. Fotó: Britta Pedersen/dpa via AFP

Sajtóbeszámolók szerint a több mint 600 tétel között szerepelt egy auschwitzi fogoly levele, valamint egy orvosi szakvélemény egy dachaui rab kényszersterilizálásáról. „Az áldozatok iránti tisztelet a csend méltóságát, nem pedig a kereskedelem zaját követeli meg” – fogalmazott Sikorski egy X-en közzétett bejegyzésében.

A beszámolók szerint vasárnap délutánra az Auktionshaus Felzmann honlapjáról eltűnt az árverésre vonatkozó lista. „A náci elkövetők dokumentumai vagy szakvéleményei, amelyeket az árverésen kínáltak, nem magángyűjteményekbe valók” – mondta Wolfram Weimer, a német kulturális államminiszter a DPA hírügynökségnek. Hozzátette: lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben hasonló aukciókat megakadályozzanak. (BBC)