Magasabb hiányt és alacsonyabb növekedést vár Magyarországon az Európai Bizottság

A magyar kormány által reméltnél pesszimistábban látja a magyar gazdaság jövőjét az Európai Bizottság a hétfőn kiadott őszi gazdasági jelentése szerint. Múlt hét elején derült ki, hogy a kormány az idei és a jövő évi makropályát is megváltoztatta, így idén és jövőre is 5-5 százalékos költségvetési hiányt, az idei évre 0,5-1 százalék közötti, 2026-ra pedig 2,3 százalékos növekedést várnak. Ezzel szemben az uniós szakemberek úgy vélik,
Fontos adalék, hogy az EB a jelentésében megjegyzi: a 14. havi nyugdíjjal még nem számoltak, amikor összeállították a dokumentumot, márpedig ez tovább növelheti majd a hiányt. Ma már tudjuk, a kormány elkezdi jövőre a 14. havi nyugdíj bevezetését, egyheti pluszt kapnak majd a nyugdíjasok belőle.
A gazdasági bővülés hajtóereje a fogyasztás lehet, annak pozitív hatását azonban ellensúlyozhatja az import növekedése és a beruházások elmaradása. 2026-ban is a fogyasztás élénkítheti a gazdaságot az erős bérnövekedés és a választások előtti költségvetési intézkedések hatására.
Az inflációs nyomás magas maradhat a jövőben is a bizottság szerint, bár a kormányzati árszabályozás némileg csökkentette az inflációt, annak kivezetése az árak emelkedését, korrekcióját hozhatja magával. Az idei 4,5 százalék után jövőre 3,6, aztán 3,5 százalékos lehet a pénzromlás üteme.
Miközben a kormány úgy tervezi, hogy idén és jövőre is stagnálni fog a GDP-arányos államadósság (73,5 százalékon), az Európai Bizottság az alacsonyabb növekedés és a magasabb hiány eredőjeként enyhén emelkedő rátát valószínűsít. Jelentésükben az idei 73,7 százalék után jövőre 73,9 százalékot, 2027-re pedig 74,9 százalékot várnak.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.
Jövőre a pénz negyedét kapják meg.