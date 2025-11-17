Terézváros polgármestere kiakadt egy Nagymező utcai szórakozóhely miatt, Erzsébetvárosénak a filmforgatásokból lett elege

Felhúzták magukat a belvárosi kerületi vezetők hétfőn: az egyiknek egy szórakozóhelyből és a hangos bulizókból lett elege, addig a másiknak a filmforgatások okozta felfordulásból.

„A hétvégén bejárta a TikTokot egy videó, amin az látható, ahogy a bulizók lezárják a Nagymező utcát a Peaches & Cream nevű szórakozóhely előtt, miközben hangosan bömböltetik a zenéjüket a kocsiból kilógó hangszórókból. Azoknak, akik ott élnek, a Peaches nem bulit jelent, hanem rémálmot: ordibálást, utcára vizelést, rongálást, mocskot, és most már az úttest közepén vonagló tömeget is” – írta Facebook-oldalán Soproni Tamás, terézvárosi polgármester. Az említett videót itt lehet megnézni.

Egyúttal üzent a hely tulajdonosának is, aki a videó alatt egy kommentben azt írta, hogy a környéken „nincsenek lakók, már minden iroda”. Soproni szerint „ez egyszerre valótlan, sértő és felháborító”. Majd nyomatékosította, hogy az utcák nem szabadtéri kocsmák, ezért beszélt Budapest rendőrfőkapitányával, Terdik Tamással és Terézváros rendőrkapitányával is, Plánk Róberttel, és azt kérte tőlük, hogy fokozottan figyeljenek oda erre a szórakozóhelyre és a környékére. „Ígéretet kaptam erre, és mi is megvizsgáljuk a lehetőségeinket: minden szükséges lépést meg fogunk tenni ahhoz, hogy rendet teremtsünk a Nagymező-Dessewffy sarkán”, írta.

Azonban nem Soproni Tamás volt az egyetlen belvárosi polgármester, aki felhúzta magát valamin. Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter a filmforgatások miatt akadt ki. Mint írta, „a közterületeken zajló filmforgatások látványosak és érdekesek lehetnek, de egyben nagyon meg is nehezíthetik az adott környéken lakók életét”. Ezért a közgyűlés egyhangúlag a szabályok szigorítása mellett döntött.

A legfontosabb változások: