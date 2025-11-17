Válasz Online: Nem kizárt, hogy nagyobb hitelt is felvesz a kormány amerikai bankoktól

Egyre világosabb, hogy milyen pénzügyi védőpajzsról állapodott meg Orbán Viktor Washingtonban, bár konkrét szerződést még nem kötöttek róla – írja a Válasz Online. A lap forrásai szerint több konstrukció van napirenden, nem véletlenül fogalmaz elnagyoltan a kormány. Ezzel a fajta kommunikációval két céljuk van: a befektetők ne ijedjenek meg, illetve ha mégis baj lenne, akkor lesz amerikai segítség. A legfontosabb szempont, hogy a forint árfolyamát stabilan tartsák.
A lap értesülései szerint a swap line (vagyis devizacsere) továbbra is napirenden van, de nem kizárt, hogy egy nagyobb hitelt is felvesz a magyar kormány amerikai bankoktól. A hitelkeret részben vagy egészben készenléti hitel lenne, és a lap információi szerint a pénzt nem az amerikai kormány adná, mint Argentína esetében, hanem magánbankok.
Ha megvalósulna a terv, tudomásuk szerint az amerikai Citigroup vezetné a kölcsönzők konzorciumát. A bankvezér október közepén egyébként Varga Mihály jegybankelnökkel tárgyalt, de járt Orbán Viktornál és Szijjártó Péternél is. A tárgyalás témáját nem közölték, a részletekről a Citibank hazai vezetése sem tud. A különböző kapcsolatok miatt az is életszerű, hogy Trump közvetítőként támogassa a magyar kormány és a Citi esetleges megállapodását.
A swap line-nál pedig valószínűleg nem az amerikai jegybank lenne a partner (a magyar jegybank ugyanis az amerikai út előtt nem is tárgyalt erről), hanem az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által felügyelt amerikai államkincstár.
Az Orbán számára két legfontosabbnak tartott megállapodásról eddig csak a magyar kormány beszélt – azt sem túl konzisztensen –, de lassan egy héttel a washingtoni látogatás után sem lehet tudni pontos részleteket.