A sok nyilatkozattal csak egyre nő a köd Orbánék amerikai megállapodásai körül

gazdaság
Lassan egy hét is eltelik már, hogy Orbán Viktor rendkívül népes delegációjával együtt Washingtonban járt, hogy onnan két bombasztikus megállapodással térjen haza. Legalábbis saját kommunikációja alapján bombasztikus, amerikai részről ugyanis a kormányzati oldalakon egyelőre nincs nyilvános nyoma sem az orosz energiahordozókra kapott korlátlan szankciómentességnek, sem pedig a pénzügyi védőpajzsnak.

Ahogy konkrétumok és részletek sincsenek a mai napig, úgy egyáltalán nem kerek a történet sem. Csak a homályos és az olykor csavaros, olykor inkonzisztens kormányzati nyilatkozatok vannak. Így pedig egyelőre egyik eredmény sem tűnik jelenleg többnek Donald Trump szívélyes ígéreténél.

Orbán Viktor egyébként határozott céllal érkezett Washingtonba a „kegyencjárattal”. Talán a legfontosabb az volt neki, hogy továbbra is el tudjon lavírozni Kelet és Nyugat, Oroszország és Amerika között, és ne szenvedjen csorbát egyik kapcsolata sem. A magyar kormány ugyanis földrajzi adottságaira hivatkozva a mai napig nem csökkentette függőségét az orosz energiától, sőt még növelte is azt azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Donald Trump azonban a „béke hírnökeként” azon dolgozik, hogy véget érjen ez a háború, és mivel eddig egyeztetésekkel nem igazán ment semmire, bevetette a szankciókat (az orosz energiaipari vállalatoktól vásárlókat bünteti), amelyek viszont már Magyarországot is érintenék. A találkozó tétje Magyarország szempontjából az volt, sikerül-e mentességet elérni, amit nyilván Trump nem adna meg pusztán Orbán Viktor ábrándos mosolya és két szép szeme miatt. Komoly és nagyon drága ajánlattal érkezett a Fehér Házba a miniszterelnök.

A magyar delegáció a repülőn
Forrás: Orbán Viktor/Facebook


Azért nincs leirat, mert annyira nagyon fontos volt

Amerikai részről a találkozóval kapcsolatban sincs nagy felhajtás. Miközben Orbánék óriási barátságról és szövetségről beszélnek, sőt a Harcosok Klubja chatcsatornán Orbán nem szerénykedve azt írta, „történelmet írtunk”, Trumpék ezt az egészet nem érezték akkora nagy truvájnak. Hiába egy klubba, a „békepártiak hálózatához” tartoznak, a Fehér Ház oldalán még egy egyszerű, tényszerű, felsorolásos formájú írásos beszámolót sem ért a találkozó. Csupán néhány fotót és egy rövid videót.

