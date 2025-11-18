A HIMARS-rakéták mellett radarokat is vehetünk az Egyesült Államoktól

Várhatóan a HIMARS-rakétarendszer mellett nagy hatótávolságú légtérellenőrző radarokat is vásárol Magyarország az Egyesült Államoktól – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint a vállalt NATO-képességfejlesztési célokkal összhangban egy nagy hatótávolságú rakéta-tüzérosztály beszerzésének előkészítése van folyamatban a szükséges pusztító eszközökkel és az üzemeltetéshez szükséges képességekkel.

„A légtérellenőrzési képességfejlesztés folytatásaként nagy hatótávolságú légvédelmi radarokat is beszerez a Magyar Honvédség, szintén a NATO-képességcélokkal összhangban”

– nyilatkozta Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára. Azt is mondta, hogy a fegyverbeszerzés hazai forrásból valósul meg, nem érinti, nem érintheti az uniós védelmi hitelprogramot.

A HIMARS-rakétarendszer egy amerikai hadgyakorlaton Fotó: TED ALJIBE/AFP

Orbán Viktor washingtoni találkozójának eredményei közt egy körülbelül 700 millió dolláros védelmi beszerzés is megjelent. A miniszterelnök még a washingtoni sajtótájékoztatón a „legkorszerűbb védelmi fegyverzetekről” beszélt, amelyek magyar exportjához az előző amerikai kormány nem járult hozzá. Már a találkozó utáni elemzésünkben is azt írtuk, hogy ilyenről csak a HIMARS-rendszer esetében lehetett hallani, és erről is jött utána a védelmi miniszteri bejelentés.

Ahogy azt írtuk, már korábban is akartunk HIMARS-rendszert venni. Aztán amikor Bidenék blokkolták, azt mondta a kormány, hogy sosem állt szándékában ilyen fegyvert venni, most pedig bőszen hangoztatják, hogy Bidenék politikai okokból gátolták a fegyvervásárlást. Mindenesetre az esetleges vásárlással egy hosszú sor végére álltunk be. A témáról a legutóbbi podcastunkban is beszélt Takácsy Dorka Oroszország-szakértő és Takács Márk katonai szakértő.