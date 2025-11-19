25 éve nem látott lakásdrágulást vár idénre az MNB

Országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhat az éves lakásár-növekedés év végére az MNB elemzői szerint – írta meg a Portfolio. A jegybank második féléves lakáspiaci jelentése szerint a 25 éve nem látott lakásdrágulást részben az Otthon Start Program okozta. De hozzájárul az emelkedéshez a reálbérek folytatódó emelkedése, a GDP-arányos nettó pénzügyi vagyon növekedése és az állampapír-kifizetések is.

Az elemzők szerint a fővárosi drágulás valamivel elmaradhat az országos átlagtól, mivel Budapest esetében épp az Otthon Start Program kritériumai korlátozták sok lakás árát.

Fotó: HAUSER PATRICE / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A jelentés a szeptemberi piaci adatok alapján készült, amelyek alapján országos átlagban 2025 harmadik és negyedik negyedévében is magas, 6–7 százalékos negyedéves lakásár-dinamika várható. Így tehát 2025 végére a lakásárak éves növekedési üteme 28,8 százalékra gyorsulhat. Ez Budapesten a 4-5 százalékos negyedéves áremelkedést követően mindössze 27,9 százalékot jelenthet éves szinten.