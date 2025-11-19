A közmédia manipulatív kérdéssorral üldözi a Tisza-jelölteket, Magyar szerint a Megafon a jelöltek családtagjait zaklatja

Egyeztetve a csatornaigazgatóval és a vidékszerkesztőkkel arra kérlek Titeket, hogy a lenti táblázat alapján holnaptól egyesével keressétek fel a Tisza-jelölteket

– így kezdődik a HVG birtokába jutott, az „M1 csatornaigazgatóság hírterületi kiemelt szerkesztője” által aláírt, kedden íródott levél, melyben aztán konkrét kérdéseket is megfogalmaznak az újságíróknak, melyek nem meglepő módon egytől egyig a kormánypárti propagandához kapcsolódnak, a valósághoz már kevésbé:

Támogatja-e a 3 kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését? Ön lemondana-e a magasabb nyugdíjáról azok javára, akik kevesebbet kapnak? Igazságosnak tartja-e a nyugdíjak megadóztatását? Egyetért-e azzal, hogy be kell engedni a migránsokat (a népesedési és nyugdíjproblémák megoldása miatt), ahogyan arról Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő beszélt? Támogatja-e Ön Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását? Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt mondta, ha baj van mindenkit berántana katonának – Ön egyetért a sorkatonaság visszaállításával? Olvasta-e képviselőjelöltjük, Bódis Krisztina „Csipkejózsika” című művét – Mit gondol róla, egyetért vele? Párttársa, Tarr Zoltán szerint választást kell nyerni, utána mindent lehet – Önnek, saját győzelme esetén milyen konkrét tervei vannak?

Ezek – ahogy arra a HVG is felhívja a figyelmet – általában a szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok, melyek sok esetben nem is a Tisza szakértői, szakpolitikusai szájából hangzottak el, a kormánypropaganda viszont rájuk ugrott. Így például Magyar Péter többször megerősítette, hogy a Tisza nem tervez adóemelést, nem támogatják Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását és így tovább.

Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

A megafonos influenszerek is hívogatják a hétfő este nyilvánosságra hozott jelölteket (méghozzá a Tisza feltört adatbázisában talált telefonszámokon), míg Magyar Péter szerda délutáni Facebook-posztjában arról számolt be, hogy már a jelöltek családtagjait is hívogatják: