A közmédia manipulatív kérdéssorral üldözi a Tisza-jelölteket, Magyar szerint a Megafon a jelöltek családtagjait zaklatja

Egyeztetve a csatornaigazgatóval és a vidékszerkesztőkkel arra kérlek Titeket, hogy a lenti táblázat alapján holnaptól egyesével keressétek fel a Tisza-jelölteket
– így kezdődik a HVG birtokába jutott, az „M1 csatornaigazgatóság hírterületi kiemelt szerkesztője” által aláírt, kedden íródott levél, melyben aztán konkrét kérdéseket is megfogalmaznak az újságíróknak, melyek nem meglepő módon egytől egyig a kormánypárti propagandához kapcsolódnak, a valósághoz már kevésbé:
- Támogatja-e a 3 kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését?
- Ön lemondana-e a magasabb nyugdíjáról azok javára, akik kevesebbet kapnak? Igazságosnak tartja-e a nyugdíjak megadóztatását?
- Egyetért-e azzal, hogy be kell engedni a migránsokat (a népesedési és nyugdíjproblémák megoldása miatt), ahogyan arról Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő beszélt?
- Támogatja-e Ön Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását?
- Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt mondta, ha baj van mindenkit berántana katonának – Ön egyetért a sorkatonaság visszaállításával?
- Olvasta-e képviselőjelöltjük, Bódis Krisztina „Csipkejózsika” című művét – Mit gondol róla, egyetért vele?
- Párttársa, Tarr Zoltán szerint választást kell nyerni, utána mindent lehet – Önnek, saját győzelme esetén milyen konkrét tervei vannak?
Ezek – ahogy arra a HVG is felhívja a figyelmet – általában a szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok, melyek sok esetben nem is a Tisza szakértői, szakpolitikusai szájából hangzottak el, a kormánypropaganda viszont rájuk ugrott. Így például Magyar Péter többször megerősítette, hogy a Tisza nem tervez adóemelést, nem támogatják Ukrajna azonnali európai uniós csatlakozását és így tovább.
A megafonos influenszerek is hívogatják a hétfő este nyilvánosságra hozott jelölteket (méghozzá a Tisza feltört adatbázisában talált telefonszámokon), míg Magyar Péter szerda délutáni Facebook-posztjában arról számolt be, hogy már a jelöltek családtagjait is hívogatják:
Odáig süllyedt az orbáni propaganda, hogy már nemcsak a jelöltjeinket zaklatják telefonon, hanem a családtagjaikat is. A megafonos közpénznyelő janicsárok többek között felhívták az egyik jelöltünk 87 éves édesanyját is és Ukrajnáról és Brüsszelről kérdezték. A hölgy egyébként Fidesz-szavazó. Volt. Eddig. Orbán janicsárjai ott ólálkodnak a jelöltjeink házánál és tegnap az egyikük 15 éves gyerekét kérdezgették, hogy mikor jön haza az édesanyja.