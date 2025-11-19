Egyetlen képviselő szavazott az Epstein-akták publikálása ellen

Az Egyesült Államok Képviselőházában egyetlen képviselő szavazott nemmel arra a törvényjavaslatra, amely arra kötelezné a hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra a Jeffrey Epsteinhez, az elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó dokumentumokat.

Az Epstein-törvényjavaslat elsöprő, 427–1 arányú támogatása ritka pártok feletti egyetértést jelent a Capitoliumon. Néhány órával később az amerikai szenátus is jóváhagyta a jogszabályt, megnyitva az utat az utolsó lépés előtt: Donald Trump elnök aláírása előtt.

A nem szavazat a louisianai republikánus törvényhozótól, Clay Higgins-től érkezett, aki pártjával szembemenve azt mondta, hogy szavazata elvi alapú „NEM” volt.

„Ami három hónappal ezelőtt rossz volt a törvényjavaslatban, az ma is rossz” – írta Higgins az X-en. – „Feladja az amerikai büntetőeljárás 250 éves gyakorlatát.”

Higgins szerint Epstein számos áldozatának személyes adatainak publikálása a törvényjavaslattal kapcsolatos elsődleges probléma.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

„A jelenlegi szöveg szerint ez a törvényjavaslat több ezer ártatlan embert – tanúkat, alibit szolgáltatókat, családtagokat stb. – fed fel és sodor veszélybe” – írta az X-en. „Ha a jelenlegi formájában lép életbe, a büntetőnyomozati iratok ilyen széles körű nyilvánosságra hozatala, amelyet egy vérszomjas média kap fel, teljes bizonyossággal ártatlan emberek sérüléséhez fog vezetni.”

Higgins azt mondta, támogatná a törvényjavaslatot, ha a Szenátus módosítaná, csakhogy ezt John Thune, a republikánus többség vezetője már korábban valószínűtlennek nevezte.

„Amikor egy törvényjavaslat 427 az 1-hez arányban megy át a Képviselőházon, és az elnök is azt mondta, alá fogja írni, nem vagyok biztos benne, hogy a módosításnak sok esélye van” – mondta Thune, mielőtt a Szenátus kedden egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

A republikunások egyébként azért szavaztak igennel, mert Trump korábban felszólította őket, hogy szavazzák meg a törvényjavaslatot, ugyanis „nincs rejtegetnivalójuk”.

Higgins 2017 óta képviseli Louisiana harmadik választókerületét, és a honlapja szerint a Kongresszus egyik legkonzervatívabb tagjának tartják. A mostani nem az első alkalom, hogy szokatlan álláspontot képvisel.

2024-ben a Képviselőház republikánusai megrovásban részesítették Higginset sértő megjegyzései miatt, amelyekkel a közösségi médiában Haitit „a nyugati félteke legundorítóbb országának” nevezte, a haitiakat pedig úgy írta le, mint akik „kisállatokat esznek” és „burleszk gengszterek”.

„Ezek a bűnözők jobb, ha észhez térnek, és kifelé veszik az irányt az országunkból január 20. előtt” – írta Higgins. (BBC)