Trump: Nincs rejtegetnivalónk, a republikánusok szavazzák meg az Epstein-akták nyilvánosságra hozását

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socalön arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását. „Nincs rejtegetnivalónk” – írta Trump, aki szerint az egész ügy a „radikális baloldali őrültek” átverése, amivel a republikánusok sikereiről akarják elterelni a figyelmet. Az elnök ezzel megváltoztatta korábbi álláspontját.
Azzal folytatta, hogy az Igazságügyi Minisztérium több tízezer oldalt hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és a demokraták – például Bill Clinton volt elnök – Epsteinhez fűződő kapcsolatait vizsgálja. Emiatt kritikusai azzal vádolják, hogy megpróbálja eltitkolni a részleteket, amit az elnök tagad.
„A Képviselőház felügyeleti bizottsága megkaphat mindent, ami jogilag jár, NEM ÉRDEKEL!” – írta Trump, hozzátéve, hogy csak az érdekli, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényeghez (ezt is csupa nagybetűvel írta), vagyis a többi között a gazdasági kérdésekhez.
Az eljárások ellenére Trump úgy gondolja, „senki sem törődött Jeffrey Epsteinnel, amikor még élt”, és ha lett volna a demokraták kezében bármi, azt a választás során nyilvánosságra hozzák.
Trump azután posztolt, hogy Mike Johnson, a Képviselőház elnöke arról beszélt, a dokumentumok nyilvánosságra hozásáról szóló szavazás segítene eloszlatni azokat a vádakat, miszerint Trumpnak köze lenne az ügyhöz.
Trumpról és Epsteinről évtizedekkel ezelőtt készültek közös képek, de Trump szerint Epstein elítélése előtt összevesztek. A képviselőházi demokraták pár napja nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amelyekben Epstein arról ír, hogy Trump „tudott a lányokról”, bár az nem világos, hogy ez mit jelent.
Az elnök egyre kellemetlenebb helyzetbe került az Epstein-ügy miatt, ami a republikánus pártot is megosztotta. A minisztériumi vizsgálat miatt Thomas Massie képviselő is bírálta Trumpot, de az elnök egy régi szövetségesével is összeveszett.
A szavazást kezdeményező egyik demokrata, Ro Khanna vasárnap arról beszélt, 40 republikánus képviselő szavazatával számol. Ezzel a Képviselőházban meglenne a többség, a republikánusoknak 219, a demokratáknak 214 képviselője van. (Guardian)
Egyfajta ellentámadás.
Az egyik áldozattal pedig a levelek szerint órákat töltött Epstein házában a későbbi amerikai elnök.
„Ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak” – mondta a Fehér Ház szóvivője a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-levelezésre, ám a viták várhatóan ismét fellángolnak a MAGA-táboron belül az ügy kezeléséről és lekeveréséről.
Marjorie Taylor Greene egyike a négy republikánus képviselőnek, akik aláírták az Epstein-ügy iratainak nyilvánosságra hozatalát sürgető kezdeményezést, szerinte az elnök meg akarja félemlíteni a többi képviselőt.