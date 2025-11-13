Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe sodródik az Epstein-ügyben

„A legutóbbi e-mailek komoly kérdéseket vetnek fel arról, hogy mit próbál eltitkolni a Fehér Ház, és milyen természetű volt Epstein és az elnök kapcsolata” – írta közleményében Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő, a felügyeleti bizottság rangidős demokrata tagja a több mint 20 ezer oldalnyi levelezésről, amit szerdán hoztak nyilvánosságra. Donald Trump is szerepel e-mailekben, az egyikben
Epstein egyenesen azt állította, hogy Trump „tudott a lányokról”, akikről később a nyomozók megállapították, hogy kiskorúak voltak. Egy másikban pedig arról elmélkedett, miként kezelje a sajtó kérdéseit a kapcsolatukról, miközben Trump országos politikai figurává vált.
A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Bizalmasa és munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Trump és Epstein kapcsolata 1980-as évekre nyúlik vissza, több közös társasági eseményen is részt vettek Palm Beachen és New Yorkban. Kapcsolatuk a 2000-es évek közepén romlott meg, egy ingatlanügyleten vesztek össze.
A kétségkívül létező kapcsolat azután került még jobban a középpontba, hogy a Wall Street Journal lehozottt egy cikket, miszerint Jeffrey Epsteinnek egy albumnyi pikáns üzenetet küldtek a barátai az 50. születésnapjára, és az egyik levél Trumptól érkezett, aki írógéppel írt pár sort, rárajzolta a lapra egy meztelen nő körvonalait, majd aláírta az egészet a rajzolt nő szeméremdombjánál. A szöveg pedig így szólt: „Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok”. Trump a cikk miatt becsületsértési-rágalmazási pert indított a Wall Street Journal (WSJ) kiadója és érintett újságírói ellen.
A szerdán közzétett három külön levelezés évekkel azután született, hogy Trump és Epstein az ezredforduló környékén összeveszett, írja a New York Times. Az egyik levelet Maxwell kapta, a másik kettőt Michael Wolff író, aki könyvet is írt később Trumpról. 2011 áprilisában Epstein ezt írta Maxwellnek:
„Azt akarom, hogy megértsd, az a kutya, amelyik nem ugatott, Trump.”
Trump szerint a levél hamisítvány és bepereli eddigi legnagyobb sajtóbeli támogatóját. A republikánus választók sem hisznek Trumpnak, az elnök a kétharmaduk szerint rejtegeti a haverjainak fiatal lányokat prezentáló szexuális bűnöző ügyféllistáját.
Trump szerint ilyen levél, ilyen üzenet és ilyen rajz nem létezik, az újság hazudik. A lap anyavállalata kitart a saját igazsága mellett, és közölte, hogy bármilyen perben kőkeményen megvédik az igazukat.
