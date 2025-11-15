Trump régi szövetségesével is összeveszett az Epstein-ügy miatt

külföld
Donald Trump megvonta minden támogatását Marjorie Taylor Greene republikánus képviselőtől, aki korábban erősen támogatta őt, de mostanában több ügyben is bírálta – írja a BBC.

Fotó: KENT NISHIMURA/Getty Images via AFP

Trump egy hosszú bejegyzésben azt írta, hogy a georgiai politikus „balra tolódott”, és szerinte egy másik republikánusnak le kellene őt váltani a jövő évi félidős választáson. A konfliktus azután éleződött ki, hogy Greene megkérdőjelezte: Trump még mindig az „Amerika Első” elvet követi-e. Bírálta a külpolitikáját és azt is, ahogy a Jeffrey Epstein-ügyet kezeli.

Greene szerint Trump azért támadja, hogy megijessze a többi republikánust, akik az Epstein-iratok nyilvánosságra hozataláról szavaznak majd. Trump azt állítja, Greene azért fordult ellene, mert lebeszélte arról, hogy kormányzónak vagy szenátornak induljon. Azt is mondta, hogy a képviselőnő dühös rá, amiért már nem veszi fel a telefonhívásait. Trump szerint Greene választói „torkig vannak vele és a bohóckodásaival, és ha elindul a megfelelő jelölt, teljes támogatását fogja élvezni”.

Greene azon négy republikánus képviselő egyike, akik a demokratákkal együtt aláírták a kezdeményezést, ami az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatalát sürgeti. A képviselőnő szerint Trump most azért támadja őt, hogy visszatartson másokat a szavazástól.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

„Nagyon keményen támad, hogy példát statuáljon és megfélemlítse az összes többi republikánust a jövő heti szavazás előtt az Epstein-iratok kiadásáról”

– írta Greene az X-en. „Egészen megdöbbentő, milyen elszántan próbálja megakadályozni az Epstein-iratok nyilvánosságra kerülését.” Azt is hangsúlyozta, hogy az Epstein-ügyben „a nőkkel van”, és szerinte őket kell támogatni.

Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe keveredik az Epstein-ügy kezelése miatt. Szerdán húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra, több levelezés is arra utal, hogy Trump többet tudott az elítélt szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit elismert. Epstein egyenesen azt állította, hogy Trump „tudott a lányokról”, akikről később a nyomozók megállapították, hogy kiskorúak voltak. Trump szerint a demokraták az „Epstein-hoaxot” használják arra, hogy eltereljék a figyelmet a saját hibáikról. Az elnök pénteken arra kérte a főügyészt és az FBI-t is, hogy vizsgálják ki, milyen kapcsolatban állt Epstein Bill Clintonnal. A nyomozást egy napon belül el is indították.

A képviselőház a jövő héten szavaz arról a javaslatról, ami a teljes igazságügyi minisztériumi nyomozati anyag kiadását követeli. De még ha a képviselőház el is fogadja a javaslatot, annak át kell jutnia a szenátuson, és Trump aláírására is szükség van. Ezt az elnök minden bizonnyal nem támogatja majd.

külföld Epstein-iratok jeffrey epstein Egyesült Államok fehér ház Donald Trump republikánus párt usa #maga marjorie taylor greene képviselőház
