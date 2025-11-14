Trump arra biztat minden szóba jöhető hatóságot, hogy vizsgálják ki Jeffrey Epstein és Bill Clinton kapcsolatait

Donald Trump arra kéri az állami szerveket, hogy vizsgálják ki, milyen kapcsolatban állt Jeffrey Epstein az Egyesült Államok 42. elnökével, Bill Clintonnal. Trump a Truth Socialön közzétett posztjában azt írja, az FBI-hoz, az igazságügy-minisztériumhoz és Pam Bondi legfőbb ügyészhez fordult, hogy tisztázzák, miért és mire használják az „Epstein-hoaxot”. Az elnök a posztban az Oroszország-ügyet is szóba hozza, amiben szerinte minden a demokraták felé mutat, akik „életük jó részét Epstein szigetén töltötték”.

Szerdán képviselőházi demokraták húszezer oldalnyi e-mailt hoztak nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben. Ttöbb levelezés is arra utal, hogy Trump többet tudott az elítélt szexuális ragadozó visszaéléseiről, mint amennyit elismert.

Donald Trump Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Nemcsak az amerikai elnök, az oroszok és András herceg is feltűnik a mailekben. Trump korábban is azt állította, a demokraták az „Epstein-hoaxot” használják arra, hogy eltereljék a figyelmet a hibáikról. A Fehér Ház szóvivője szerint „ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak, csak azt, hogy Trump nem tett semmi rosszat.”

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvos szakértők öngyilkosságnak minősítették. Bizalmasa és munkatársa, Ghislaine Maxwell 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük.

