Jeffrey Epstein arról e-mailezett, hogy Trump tudott az általa elkövetett bűnökről

A képviselőházi demokraták e-maileket hoztak nyilvánosságra, amelyekben Jeffrey Epstein azt írta, hogy Donald Trump „órákat töltött a házamban” Epstein egyik áldozatával – írja a New York Times.

Trump korábban határozottan tagadta, hogy bármilyen módon részt vett volna Epstein emberkereskedelmi hálózatában, vagy tudott volna a szexuális visszaélésekről. Trump azt is állította, hogy Epsteinnel korábban jóban voltak, de később összevesztek. A képviselőházi felügyeleti bizottság demokratái által közzétett dokumentumok, köztük a levelezések azonban arról árulkodnak, hogy szorosabb lehetett a viszony.

Az egyik üzenetben Epstein egyenesen azt állította, hogy Trump „tudott a lányokról” – azokról az áldozatokról, akikről a nyomozók később megállapították, hogy kiskorúak voltak. Egy másik e-mailben Epstein azon töprengett, miként reagáljon a sajtó kérdéseire a kapcsolatukról, miközben Trump országos politikai szereplővé vált.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A szerdán nyilvánosságra hozott három külön üzenetváltás mind évekkel azután születtek, hogy Trump és Epstein a hírek szerint az ezredforduló elején összevesztek. Az egyik levelet Epstein régi bizalmasának, a szintén elítélt Ghislaine Maxwellnek címezte, míg kettő Michael Wolff íróval folytatott levelezés volt.

Egy 2011 áprilisi e-mailben Epstein azt írta Ghislaine Maxwellnek: „Azt akarom, hogy tudd, az a kutya, amelyik még nem ugatott, Trump.” Hozzátette, hogy egy meg nem nevezett áldozat „órákat töltött vele a házamban… és egyszer sem említették őt.” „Ezen én is gondolkodtam” – válaszolta Maxwell.

Egy 2019. januári e-mailben Epstein Michael Wolffnak írt Trump kapcsán: „Természetesen tudott a lányokról, hiszen megkérte Ghislaine-t, hogy hagyja abba.”

A Fehér Ház eddig nem reagált az újabb vádakra.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük. Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hoztak, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Az elmúlt hónapokban viszont már Trump és Epstein kétségkívül létező kapcsolata áll a középpontban.