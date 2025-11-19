Száz külső kamerát szerelnek fel a Louvre-ra

A párizsi Louvre Múzeum 2026 végéig 100 külső kamerát fog telepíteni a múlt havi rablás után bevezetett biztonsági szigorítások részeként, közölte szerdán az intézmény igazgatója.
Laurence Des Cars azt is elmondta, hogy a párizsi rendőrséggel való együttműködés erősödni fog azáltal, hogy „egy korszerű rendőrőrsöt helyeznek el a Louvre területén belül”.
Az októberi, nagy visszhangot kiváltó rablás során történelmi ékszereket vittek el a Louvre-ból mintegy 102 millió dollár értékben fényes nappal. Arról, hogy ez hogyan sikerült, miért nem vette észre senki, és kik a feltételezett elkövetők, itt írtunk részletesen. A nyomozók már négy embert is gyanúsítanak, de az ellopott koronaékszereket még nem sikerült megtalálni.
A hatóságok elismerték, hogy a múzeum külső falait nem fedte le megfelelő biztonsági kamerarendszer, és a betörésben érintett erkélyen sem volt kamerafedés.
A rablás után francia tisztviselők bejelentették, hogy az év végéig további biztonsági intézkedéseket vezetnek be, többek között behatolásgátló eszközöket és járműves áttörés elleni akadályokat a közeli közutakon.
A múlt hónapban a Franciaország állami számvevőszékeként ismert Cour des Comptes által közzétett jelentés szerint a múzeum infrastruktúrájának megújítását az akadályozta, hogy túlzottan sok pénzt költöttek a műtárgyakra. (Reuters)
Fényes nappal raboltak el felfoghatatlan összegű koronaékszereket a Louvre-ból úgy, hogy az tömve volt látogatóval. Összeszedtük, az eddigi információk alapján mit lehet tudni arról a bizonyos hét percről, ami alatt a rablók térültek-fordultak Párizs legnagyobb múzeumában.
A múzeumrabló/mikrocelebritás némely TikTok videójában pont olyan motorral száguldozott Párizs utcáin, mint amilyennel a Louvre-ból elmenekültek.