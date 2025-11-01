A Nagy Ékszerrablás: 7 perc, ami megrázta Franciaországot

Kétség sem fér hozzá, a Louvre meglátogatása mindig nagy élmény: egyszerre lehet bámulni a befogadhatatlan mennyiségű, páratlan francia, valamint a világ minden tájáról összeharácsolt műkincset, egészen addig, amíg a szemünk el nem fárad, vagy amíg a tömegtől elegünk nem lesz. Mindezzel együtt sem biztos, hogy egy átlagos hétvégi Louvre-vizit a családi legendáriumok részévé válik. Azok viszont, akik 2025. október 19-én döntöttek úgy, hogy a párizsi vasárnapjukat a város legismertebb múzeumában kezdik, nagy eséllyel még az unokáknak is mesélni fogják a történteket. Aznap, fényes nappal ugyanis egy csapat úgy rabolt el felfoghatatlan összegű koronaékszereket a múzeumból, hogy az tömve volt látogatóval.
Természetesen óriási erőkkel indult meg a hajsza az elkövetők után, aminek eddig részeredményei vannak: több embert már letartóztattak, ők részleges beismerő vallomást tettek, akármit is jelentsen ez. Még így is rengeteg a megválaszolatlan kérdés, de a francia hatóságok közleményei, a Louvre dolgozóival készült interjúk és a helyi sajtó beszámolói alapján lassan kezd kirajzolódni a rablás története. Minden jel arra utal, hogy a rablók akkurátusan megtervezték az akciót: igazi mókamesterként a Louvres nevű településről ellopták azt a kosaras emelővel felszerelt teherautót, amelynek a segítségével feljutottak a második emeletre. Munkásoknak álcázták magukat, sárga mellényt viseltek, és pontosan tudták, melyik vitrint akarják feltörni. Na, de menjünk szépen sorjában.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
60 nyomozót állítottak az ügyre. Már a rabláshoz használt darut is rabolták. Attól tartanak, hogy inkább beolvasztják az ékszereket, de akar ellenpélda. Folytatódik a hajsza a francia koronaékszerek után.
Méghozzá III. Napóleon feleségéét.
Gisèle Pélicot korábban azt mondta, reméli, hogy tanúvallomása segíthet megkímélni más nőket a hasonló megpróbáltatásoktól. Ügye hatására pedig most már a nemi erőszakról szóló törvényt is módosítják az országban.
24 éves, algériai származású nő a vádlott, az ügy politikai témává is vált.
Gérard Miller ügyében ötvennél több nő állt a nyilvánosság elé.
Egy éven belül ez a negyedik kormány Franciaországban. Kulcskérdés, sikerül-e elfogadni a költségvetést pár héten belül. Az ellenzék már most bizalmatlansági indítványról és kormánybuktatásról beszél.
Őrültségnek tűnik, hogy Emmanuel Macron másodszorra is kinevezni a lemondott miniszterelnököt, valamennyi logika mégis van benne. Ha viszont a szocialisták ellenük fordulnak, akkor tényleg vége. A káosz okai az elnök hübrisze mellett 1958-ig nyúlnak vissza – egyértelműnek tűnik, hogy az V. Köztársaság felett eljárt az idő.
Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?
Nyolcszázezren tiltakoznak országszerte, a rendőrök és tüntetők közti első összecsapásra napfelkeltéig sem kellett várni. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőbalos csoportok szabotázsakciókat hajtanak végre. Szerte Franciaországban újra égnek a füstgyertyák.
Macron kettős nyomás alatt áll: a megszorítások ellen tiltakozó tömegek és a költségvetési hiány miatt aggódó befektetők is szorongatják. Az országnak se kormánya, se 2026-os költségvetése.