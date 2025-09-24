Újabb tüntetéseket jelentettek be a francia szakszervezetek, hogy fokozzák a nyomást Macronon

Újabb sztrájkokat és demonstrációkat hirdettek október 2-ára a francia szakszervezetek, hogy azt követeljék: az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu törölje elődje megszorító költségvetési programját – írja a Reuters. A Lecornuval szerdán találkozó szakszervezeti vezetők nem voltak elégedettek azzal, ahogyan a kormányfő reagált a szeptember 18-án tartott, százezres tömeget megmozgató tiltakozásokra.

Tüntetők Valenciennes-ben, Észak-Franciaországban
Fotó: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

„A miniszterelnök nem adott egyértelmű választ a dolgozók követeléseire, így a szakszervezetek szerint ez egy elszalasztott lehetőség volt” – mondta Marylise Leon, a CFDT, Franciaország legnagyobb szakszervezetének vezetője.

Emmanuel Macron elnök szeptember közepén kevesebb, mint két év alatt már az ötödik miniszterelnökét nevezte ki Lecornu személyében. Azonban a 39 éves politikusnak még mindig nem sikerült összeállítania sem a kormányát, sem a 2026-os költségvetés tervezetét. Közben pedig egy erősen megosztott parlamenttel kell szembenéznie, és egyre nagyobb a nyomás rajta, hogy rendbe tegye Franciaország pénzügyeit.

„Szeptember 18-án hatalmas tömeg gyűlt össze, és október 2-án újra fokoznunk kell a nyomást” – mondta Sophie Binet, a CGT szakszervezet képviselője, aki a szerdai találkozót szintén elszalasztott lehetőségként jellemezte, mivel Lecornu nem tett egyértelmű vállalásokat. Lecornu kinevezése óta alig szerepelt nyilvánosan: inkább pártvezetőkkel és szakszervezetekkel tárgyalt támogatás reményében.

A miniszterelnöki hivatal a szerdai megbeszélés után közleményben tudatta: Lecornu „teljes mértékben tisztában van a munkavállalókat sújtó aggodalmakkal és félelmekkel, amikre megfelelő válaszokat kell találni”. Lecornu és Macron kettős nyomás alatt áll: egyik oldalról a költségvetési megszorítások ellen tiltakozó tömegek és baloldali pártok, a másik oldalról pedig a költségvetési hiány miatt aggódó befektetők szorongatják őket. A parlament három fő blokkja közül egyiknek sincs többsége.

Franciaország költségvetési hiánya tavaly majdnem a duplája volt az EU által engedélyezett 3%-os plafonnak. Lecornu kemény harc elé néz, hogy támogatást szerezzen a 2026-os költségvetéshez. Elődjét, François Bayrout a parlament szeptember 8-án mozdította el hivatalából a 44 milliárd eurós megszorító csomagja miatt. Lecornu egyelőre nem közölte, mi lesz Bayrou terveinek sorsa.

A hagyományosan virágzó tüntetéskultúráját büszkén ápoló Franciaországban 2023 óta a legnagyobb sztrájkot tartották múlt héten, amin a legnagyobb szakszervezetek együttes felhívására körülbelül 800 000 ember vonult utcára, ami egyebek mellett az iskolákat, kórházakat, a vasúti és a légi közlekedést is érintette. Nagy tüntetésekről és a rendőrökkel való összecsapásokról számoltak be Marseilles-ben, Nantes-ben, Lyonban, Párizsban a gazdasági minisztérium környékén a tüntetők füstbombákat gyújtottak. Mi itt írtunk hosszabban a tüntetésről.

