Újabb tüntetéseket jelentettek be a francia szakszervezetek, hogy fokozzák a nyomást Macronon

Újabb sztrájkokat és demonstrációkat hirdettek október 2-ára a francia szakszervezetek, hogy azt követeljék: az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu törölje elődje megszorító költségvetési programját – írja a Reuters. A Lecornuval szerdán találkozó szakszervezeti vezetők nem voltak elégedettek azzal, ahogyan a kormányfő reagált a szeptember 18-án tartott, százezres tömeget megmozgató tiltakozásokra.

Tüntetők Valenciennes-ben, Észak-Franciaországban Fotó: FRANCOIS LO PRESTI/AFP

„A miniszterelnök nem adott egyértelmű választ a dolgozók követeléseire, így a szakszervezetek szerint ez egy elszalasztott lehetőség volt” – mondta Marylise Leon, a CFDT, Franciaország legnagyobb szakszervezetének vezetője.

Emmanuel Macron elnök szeptember közepén kevesebb, mint két év alatt már az ötödik miniszterelnökét nevezte ki Lecornu személyében. Azonban a 39 éves politikusnak még mindig nem sikerült összeállítania sem a kormányát, sem a 2026-os költségvetés tervezetét. Közben pedig egy erősen megosztott parlamenttel kell szembenéznie, és egyre nagyobb a nyomás rajta, hogy rendbe tegye Franciaország pénzügyeit.

„Szeptember 18-án hatalmas tömeg gyűlt össze, és október 2-án újra fokoznunk kell a nyomást” – mondta Sophie Binet, a CGT szakszervezet képviselője, aki a szerdai találkozót szintén elszalasztott lehetőségként jellemezte, mivel Lecornu nem tett egyértelmű vállalásokat. Lecornu kinevezése óta alig szerepelt nyilvánosan: inkább pártvezetőkkel és szakszervezetekkel tárgyalt támogatás reményében.

🚨BREAKING🚨:🇫🇷 MASS PROTESTS ROCK FRANCE



Hundreds of thousands marched against austerity, demanding Macron and PM Lecornu scrap cuts. Teachers, rail staff, medics and students joined. Union claims 1M, officials say 500K. Government remains silent on policy changes. pic.twitter.com/DZ9Z2us3Ea — The_Independent (@TheIndeWire) September 19, 2025

A miniszterelnöki hivatal a szerdai megbeszélés után közleményben tudatta: Lecornu „teljes mértékben tisztában van a munkavállalókat sújtó aggodalmakkal és félelmekkel, amikre megfelelő válaszokat kell találni”. Lecornu és Macron kettős nyomás alatt áll: egyik oldalról a költségvetési megszorítások ellen tiltakozó tömegek és baloldali pártok, a másik oldalról pedig a költségvetési hiány miatt aggódó befektetők szorongatják őket. A parlament három fő blokkja közül egyiknek sincs többsége.

Franciaország költségvetési hiánya tavaly majdnem a duplája volt az EU által engedélyezett 3%-os plafonnak. Lecornu kemény harc elé néz, hogy támogatást szerezzen a 2026-os költségvetéshez. Elődjét, François Bayrout a parlament szeptember 8-án mozdította el hivatalából a 44 milliárd eurós megszorító csomagja miatt. Lecornu egyelőre nem közölte, mi lesz Bayrou terveinek sorsa.

A hagyományosan virágzó tüntetéskultúráját büszkén ápoló Franciaországban 2023 óta a legnagyobb sztrájkot tartották múlt héten, amin a legnagyobb szakszervezetek együttes felhívására körülbelül 800 000 ember vonult utcára, ami egyebek mellett az iskolákat, kórházakat, a vasúti és a légi közlekedést is érintette. Nagy tüntetésekről és a rendőrökkel való összecsapásokról számoltak be Marseilles-ben, Nantes-ben, Lyonban, Párizsban a gazdasági minisztérium környékén a tüntetők füstbombákat gyújtottak. Mi itt írtunk hosszabban a tüntetésről.