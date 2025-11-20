A köztörvényes raboktól elkülönítve tartják a Venezuelában bebörtönzött magyar nőt, közölte a külügy

„Nagykövetünk néhány hete tett személyes látogatása alapján elmondható, hogy a fogvatartott magyar állampolgár megfelelő fizikai és mentális állapotban van, az intézmény vezetése különös figyelmet fordít a biztonsági és egészségügyi állapotára” – közölte a Venezuelában nyár óta börtönben lévő Bossányi Zsuzsával kapcsolatban a Külügyminisztérium a HVG megkeresésére.

A magyar nőt akkor vették őrizetbe a venezuelai hatóságok, amikor feltartóztattak egy panamai hajót, a kilencfős legénységével együtt. Az N35 nevű hajón tartózkodott egy spanyol újságíró, Miguel Moreno Dapena is, aki utoljára június 20-án adott hírt magáról a családtagjainak, azóta a kilenc embernek (Bossányi Zsuzsannán és Dapenán kívül két holland, három hondurasi, egy indonéz és egy panamai állampolgár) nyoma veszett.

Sajtóértesülések szerint mindannyiukat politikai fogolyként őrzik börtönben, arra hivatkozva, hogy a hajó a venezuelaiak szerint gyanús tevékenységet végzett. Az N35 honlapja szerint a hajó roncsok felkutatásával és hajómentéssel foglalkozik, a hatóságok szerint azonban valamilyen megfigyelő tevékenységet végzett a tengerfenéken.

Fotó: Foro Penal

A HVG megkeresésére a külügy azt írta, Bossányi azonnal kapcsolatba lépett a helyi magyar képviselettel, amint feltartóztatták hajóját. Ezek után a magyar nagykövetség tájékoztatást kért a venezuelai hatóságoktól. A minisztérium azt írta, az ügyben érintett többi uniós tagállam képviseletével is kapcsolatba léptek, amelyekkel azóta is folyamatosan együttműködnek.

Bossányit jelenleg holland társával együtt „a venezuelai börtönviszonyokhoz képest jónak mondható körülmények között”, a köztörvényes raboktól elkülönítve őrzik a minisztérium szerint. Azt is közölték, folyamatos kapcsolatban vannak Bossányival, családjával és az illetékes venezuelai hatóságokkal is.