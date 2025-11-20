Az állam megveszi, a fideszes jelöltek átadják a nyuszimotorokat a vidéki bölcsődéseknek

Két dolog történhetett. Vagy annyira lebénult az állam működése, hogy már képtelen egy államtitkárság eljuttatni bölcsődékbe gyerekjátékokat. Vagy arra használnak műanyag kismotorokat, hogy azzal is fideszes politikusok népszerűségét és kampányát segítsék közpénzen.

Más magyarázat nem lehet arra, ami történik a nyuszimotorokkal.

Kapcsoljuk Kellei Zitát, a Fidesz Somogy megyei 2-es választókerület elnökét:

Vagyis: Koncz Zsófia államtitkár arra kérte a fideszes választókerületi elnököt, hogy ossza ki az állam által vásárolt kismotorokat a választókerületi bölcsődékben.

Ugorjunk Zalába, Cseresnyés Péterhez, a Zala 3-as választási kerület országgyűlési képviselőjéhez.

A feladatot el kell végezni. És a fideszes képviselők el is végzik.

Fotó: Szilasi Gábor/Facebook

Vas megyei híreinket a megyei lapból szereztük. Íme:

„A kormány elkötelezett a kisgyermek-nevelési intézmények fejlesztése mellett, ezúttal kismotorokat vásároltak a legkisebb körmendieknek. Átadó ünnepséget tartott a körmendi bölcsőde.

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde kismotorokat vásárolhatott kormányzati támogatásból, ezeket V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő adta át – ünnepelt a körmendi bölcsőde.”

Veszprém, Veszprém! Kontrát Károly fideszes képviselő úrra is lehet számítani.

A nógrádi gyerekek megkapják a mocit? De meg ám.

Mezőtúron megszorult-e az állam, szükség van-e segítségre? Úgy néz ki, hogy igen, sőt a környező településeket is a nyakába vette a helyi fideszes képviselő.

Mi a helyzet a Hajdúságban? A szó a Fidesz Hajdú-Bihar megye 3-as számú választókerületi elnökéé, Hajdúsámson polgármesteréé.

Fotó: Antal Szabolcs/Facebook

Menjünk északra, Komáromba. A térség országgyűlési képviselője, Czunyiné Bertalan Judit leszállította a motorokat.

A nyuszimotoros akciót tehát Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár indította el, a cél:

„az országos bölcsődei kismotoros program keretében minden vidéki bölcsődébe eljuttatunk új járműveket a legkisebbek számára”.

A járgányosztogatáshoz Családbarát roadshow-t indítottak, van hozzá konferencia- és programsorozat, meg családi program 5 évnél fiatalabb gyerekeknek és szüleiknek. Aki itt nem jut motorhoz, azoknak sem kell aggódniuk, mint látjuk, kis helyi ünnepeket is tartanak. Amihez a politikusok nemcsak a motorokat, de a bölcsőde munkatársait és a bölcsiseket is simán felhasználják.

Maga Koncz Zsófia sem szégyenlős, sőt.

Küldtünk kérdéseket Koncz Zsófia államtitkárságára, hogy

a költségvetésből mennyi pénzt szántak a bölcsődéknek adott kismotorokra?

ezeket csak vidéki bölcsődékben osztják-e szét?

miért kérte Koncz Zsófia államtitkár fideszes politikusoktól, hogy adják át ezeket? melyik cégtől szerezték be ezeket a kismotorokat?

Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Addig is: a kormany.hu beszámolója szerint Koncz Zsófia külön hangsúlyozta a kismotorok jelentőségét a projektben, mivel azok „szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait”.