Hadházy szerint a rendőrség a szakértői jelentést és a vallomásokat is figyelmen kívül hagyta a hatvanpusztai autós üldözéssel kapcsolatban

„A rendőrség nemcsak a videót, hanem a szakértői jelentést és a vallomásokat is figyelmen kívül hagyta, amikor felmentette a vagyonőrt” – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos független képviselő egy héttel azután, hogy kiderült, megszüntették a nyomozást a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának.

Hadházy most bejegyzésében közzétette „az egészen korrekt és részletes szakértői véleményt és a vagyonőr vallomását is” a hatvanpusztai autós üldözés ügyében. Szerinte ezek alapján ugyanis „még felháborítóbb, hogy a bicskei rendőrök meg merték szüntetni az eljárást”.

A dokumentumok alapján azt írja, hogy nem egy, hanem több ütközés volt, és a jelentés szerint a Suzuki az ütközés előtt 50-70-nel is ment, illetve miután „a por miatt” „véletlenül” nekiment Hadházy autójának, a Suzuki a jelentés szerint balra kitért, de fékezés helyett inkább próbált Hadházy autója mellé kerülni, majd ismét jobbra kormányzott és többször nekiütközött a képviselő autójának. „A szakértő szerint tehát a legkisebb mértékben sem merül fel , hogy véletlen balesetről lenne szó” – írja Hadházy.

Szerinte a vallomásokból az is kiderül, hogy a biztonságiak főnöke még a történtek előtt arra utasította az őröket, hogy tartóztassák fel őt, amíg a rendőrök ki nem érkeznek. A Suzukiban ülő vagyonőr ezen felül elmondta, hogy Hadházy elé akart kerülni, hogy megállásra kényszerítse őt a szándékos ütközésekkel.

„A fenti tényekkel szemben a megszüntető határozat szerint a vagyonőr véletlenül jött nekem, mert »nem látott a portól«, csak EGYSZER ütközött, nem akart semmi rosszat, csak integetni nekem” – írja Hadházy, aki közölte, hogy „a gyalázatos rendőrségi határozatot panaszolni” fogják az ügyészségnél.

„Ha pedig az ügyészség is azt merészelné mondani, hogy ebben az országban valakit szándékosan le lehet szorítani az útról büntetlenül, akkor pótmagánváddal én fogom bíróság elé vinni az ügyet. Erre ugyanis az ügy sértettjeként lehetőségem van.”

Augusztusban indítottak büntetőeljárást közúti veszélyeztetés miatt a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, amiért először frontálisan szembehajtott Hadházy Ákos független képviselő autójával, majd oldalról neki is hajtott. Hadházy autójában akkor ott ült a Gulyáságyú Média újságírója, Gulyás Balázs is. A Bicskei Rendőrkapitányság végül megszüntette a nyomozást.