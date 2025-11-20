Horrorgíroszos húsüzemet zárt be a Nébih

Gyrosnyárs alapanyagot, illetve gyrosnyársat is előállító húsüzemekben tartott ellenőrzést a Nébih, az ellenőrök pedig súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokkal találták szembe magukat az egyik budapesti üzemben.

Azt írják, hogy az épület „több, külvilágra nyíló ajtaja nem volt rovarhálóval felszerelve, valamint nem mindegyik záródott résmentesen. Az üzem helyiségeiben a padozat, a falak és a mennyezet rossz állapotú, szennyezett, burkolata számos helyen sérült, repedezett volt, festésük pergett. A falakon és az ajtókon több helyen rászáradt, néhol penészes húscafatok voltak. Az üzem padlózatán csikkek, rovartetemek voltak, a ládamosó berendezés rágcsálóürülékkel volt szennyezett”.

A mosogatómedence szintén szennyezett volt, nem volt kint mosószer vagy tisztítószer, egyetlen helyen volt forró vizes eszközfertőtlenítő felszerelve, de azt sem használták. Egyetlen helyen sem voltak biztosítva a higiénikus kézmosás feltételei, és az alapanyagokat, valamint a késztermékeket több esetben alátétláda használata nélkül tárolták a padozaton.

A Nébih szerint az ellenőrök érkezésekor a feldolgozó helyiség előterében a padozaton alátét nélkül elhelyezett ládákban, jelölés szerint előhűtött, ténylegesen azonban fagyott állapotú csirkecombfilé felolvasztását végezték épp a dolgozók.

Összesen 2691,5 kilónyi, nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból, az üzemet bezáratták.

Közzétette kegy, a nyugalom megzavarására alkalmas videót is: