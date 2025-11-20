Kigyulladt az épület, ahol az ENSZ a klímválság megoldásáról tárgyalt

Ki kellett üríteni a COP30 ENSZ-klímatárgyalások helyszínét kiürítették a braziliai Belémben, miután tűz ütött ki a rendezvény épületében. Később a brazil kormány A brazil kormány közölte, hogy a tüzet sikerült megfékezni, és senki sem sérült meg.

Fotó: PAULO LISBOA/Brazil Photo Press via AFP

194 ország miniszterei és magas rangú tisztviselői a Cop30-on olyan terveket igyekeznek kidolgozni, amelyekkel a Párizsi Megállapodásban meghatározott 1,5 °C-os hőmérséklet-emelkedés határértékén belül, vagy ahhoz a lehető legközelebb maradnak. A célok között szerepel a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetése, illetve a szegényebb országok kárpótlása emiatt. A napirend legfontosabb pontjai az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó nemzeti tervek lesznek, amelyek a jelenlegi trendek alapján 2,5 °C-os hőmérséklet-emelkedéshez vezetnének.

A narancssárga lángok lyukat égettek a helyszínt fedő ponyvába, a találkozót egy korábbi repülőtéren kialakított csarnokban tartják. A tűz okát egyelőre nem tudni. Egy szemtanú a BBC-nek azt mondta, hogy szerinte elektromos tűz okozhatta a bajt.

A klímakonferencián több ezer résztvevő van jelen, köztük delegációk tagjai a világ minden tájáról. A brit delegáció egyik tagja azt mondta, hogy visszatérnek a szállásukra, és a tűz megzavarta a tárgyalásokat.

A klímakonferencia kezdetén összetűzés tört ki tüntetők és biztonsági őrök között, miután őslakos és nem őslakos aktivisták egy csoportja megrohamozta a konferencia-központot.