Lengyelországban vádat emeltek két ukrán állampolgár ellen vasúti szabotázs miatt

A lengyel ügyészség vádat emelt két ukrán állampolgár ellen, akiket vasúti szabotázzsal vádolnak. A vádemelés a múlt hétvégi robbantással kapcsolatos.

Donald Tusk miniszterelnök kedden azt mondta, hogy a hatóságok két ukrán állampolgárt azonosítottak tettesekként, akik állítólag az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedtek.

A két ukrán állampolgár a hétvégén Fehéroroszországba menekült. Dariusz Korneluk országos ügyész szerda este azt mondta, hogy az ügyészek két indítványt nyújtottak be a varsói bírósághoz, amiben a gyanúsítottak előzetes letartóztatást kérték. Azért, mert ez a lépés megnyitja az utat egy nemzetközi elfogatóparancs és esetlegesen egy Interpol vörös figyelmeztető jelzés kiadása előtt.

A varsói fehérorosz ügyvivő szerdán megkapta a jegyzéket, amiben a lengyelek két ukrán állampolgár kiadatását kérték. A lengyel hatóságok nemcsak Fehéroroszországban, hanem „minden lehetséges helyszínen” keresik a két személyt.

A lengyel hatóságok már több személyt is őrizetbe vettek a robbantással kapcsolatban. (via MTI)