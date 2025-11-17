Robbantásos szabotázs volt a hétvégi vasúti incidens Lengyelországban

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy vasárnap a Varsó–Lublin vonalon, Mika településnél egy robbanószerkezet felrobbantása rongálta meg a vasúti pályát, és „a legrosszabb félelmeik igazolódtak”, mert szabotázsakcióról van szó. További károkat is azonosítottak ugyanazon a szakaszon, ami az Ukrajnának szállított segélyek egyik fontos útvonala. Tusk szerint a cél egy vonat felrobbantása lehetett, és hogy egy másik hasonló eset is történt ugyanezen vonal egy keletebbi részén.

Egy mozdonyvezető vasárnap reggel jelentette, hogy hiányzik a vasúti pálya egy szakasza, és emiatt vizsgálat indult. A helyszínen jelenleg a katasztrófavédelem és az ügyészség dolgozik, a hatóságok pedig a vasúti vonal további részeit is átvizsgálják.

Tusk azt mondta, hogy az esetet „a vasúti infrastruktúra destabilizálására és megsemmisítésére irányuló kísérletnek” tekintik, amely vasúti katasztrófához vezethetett volna. „Sajnos nem kétséges, hogy szabotázsról van szó. Szerencsére nem történt tragédia, de a kérdés ennek ellenére nagyon komoly” – mondta.

Lengyelország már eddig is fokozott készültségben volt az Oroszországból és Belaruszból érkező hibrid fenyegetések miatt. Szeptemberben több mint 20 drón sértette meg a lengyel légteret. (Guardian)