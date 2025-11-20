Megint megbírságolták Sebestyén Balázsék rádióműsorát

Több mint tízmillió forint bírságot szabott ki a „Balázsék” egyik adása miatt a Rádió 1-re a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. Közleményük szerint 10 millió 150 ezer forint bírságot kell fizetnie a rádiónak a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírások megsértése miatt.

Csak azt közölték, hogy a 2025. július 15-én sugárzott adással voltak problémák, de azt nem részletezték, hogy mi. Mindössze annyit írtak még, hogy a fentieken felül „a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a médiaszolgáltatót, annak vezető tisztségviselőjére pedig 250 ezer forint bírságot szabott ki a jogsértés ismételtségére tekintettel”.