Nőtt a kórházban hagyott csecsemők száma

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) nyilvántartása szerint jelenleg 353 olyan gyermek van kórházi ellátásban, akikről a szüleik lemondtak, vagy akiket a szüleik nem vihettek haza magukkal – írja a Telex. Vagyis közel száz gyerekkel több él most egészségügyi intézményben – a legutóbbi információ szerint idén januárban 260 ilyen csecsemő volt.

A lap emlékeztet rá, hogy a belügyminiszter november elején azt ígérte, hogy december 31. és 2026. március 31. között valamennyi csecsemő ellátását meg fogják oldani.

A Telexnek a TASZ munkatársa azt mondta, az ő tapasztalataik szerint a kórházakban élő csecsemők „többségét nem a szüleik hagyták el, de még csak nem is bántalmazó családból jövő újszülöttek, hanem olyan gyerekek, akiket indokolatlanul emeltek ki a családjukból”.

A kórházban hagyott gyerekek elhelyezése azért is nehezebb, mert a legtöbben három év alattiak és sokan közülük valamilyen betegséggel élnek. A leginkább megfelelő az lenne, ha ezeket a gyerekeket vissza tudnák gondozni a vér szerinti családjukba, vagy ha ez nem lehetséges, akkor örökbe fogadó családba kerülnének.

Bár 2024-ben egy új jogszabállyal megkönnyítették ezeknek a gyerekeknek az örökbefogadását, a TASZ munkatársa szerint a gyakorlatban ennek nincs sok eredménye: az adatok szerint januárban 59 gyereket sikerült örökbefogadhatóvá nyilvánítani, ami azt jelenti, hogy több mint 250 gyerek esetén ez nem történt meg. „Ennek az lehet az oka, hogy a szülők nem mondtak le róluk, tehát ők nem otthagyott gyerekek.”