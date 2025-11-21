A Fehér Ház védelmébe vette Trumpot, amiért malackának nevezett egy újságírót

Donald Trump azért nyerte meg újra a választást, mert szókimondó, a média képviselőinek pedig értékelniük kellene, hogy rendszeresen válaszol a kérdéseikre – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, aki bevédte az elnököt a malackázós eset miatt.

Karoline Leavitt Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Az amerikai elnök múlt pénteken az Air Force One repülőgépen adott interjút újságíróknak, amikor Catherine Lucey, a Bloomberg újságírója megkérdezte tőle, hogy ha semmi rá terhelő sincs az Epstein-aktákban, akkor miért viselkedik úgy, mintha mégis lenne bennük valami terhelő. Trump ekkor rámutatott az újságíróra, és azt mondta neki, hogy: „Csend legyen, malacka!”

„Jelzi, ha álhírt hall, és frusztrálttá válik azoktól az újságíróktól, akik hamis információkat terjesztenek. Ugyanakkor példátlan hozzáférést biztosít a sajtónak, és szinte naponta kérdezhetik”

– mondta Leavitt. Azt viszont nem fejtette ki, milyen „álhírre” vagy „hamis információra” reagált az elnök, amikor malackának nevezte az újságírót.

A megjegyzés heves tiltakozást váltott ki, számos újságíró elítélte az esetet. A CNN műsorvezetője, Jake Tapper az X-en undorítónak és teljesen elfogadhatatlannak nevezte a kijelentést, míg Gretchen Carlson, a Fox News korábbi műsorvezetője szerint az megalázó és szégyenletes volt.

Trump régóta ellenséges hangnemben beszél a vele kritikus újságírókkal, de ezen a héten különösen élesen támadta őket. Kedden Mary Bruce-t, az ABC News tudósítóját nevezte szörnyű embernek az Ovális Irodában. A riporter Mohamed bin-Szalmán szaúdi trónörököst kérdezte a Hasogdzsi-gyilkosságról, valamint arról, miért nem hozza nyilvánosságra Trump az Epstein-iratokat. „Elnök úr, miért vár a Kongresszusra az Epstein-iratok közzétételével? Miért nem teszi meg most?” – kérdezte Bruce.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Nem a kérdés zavar, hanem a hozzáállása. Úgy gondolom, ön szörnyű riporter. Ahogy felteszi ezeket a kérdéseket. Egy nagyra becsült emberhez fordul, és egy szörnyű, engedetlen, borzalmas kérdést tesz fel neki”

– felelte Trump. A történtek után az amerikai újságírók szövetsége közleményben ítélte el Trump megnyilvánulásai. „Ezek az esetek nem elszigeteltek, egyértelmű mintázatba illeszkednek – gyakran nők ellen irányuló ellenségességgel –, ami aláássa a szabad és független sajtó szerepét” – írták.

A szervezet ügyvezető igazgatója, Caroline Hendrie szerint a női újságírók megalázását és sértegetését nem szabad eltűrni. „Amit kimondunk – és amit nem mondunk ki –, az jelzi a világnak, mennyire tartjuk fontosnak az emberi jogokat és a véleményszabadságot. Ha az amerikai vezetők bagatellizálják egy újságíró meggyilkolását, vagy megszégyenítik azokat, akik átláthatóságot követelnek, annak hatása messze túlnyúlik Washingtonon.” (Guardian)