Nicolas Sarkozy 216 oldalas könyvet írt a börtönben töltött 20 napjáról

külföld
December 10-én megjelenik Nicolas Sarkozy könyve, amiben a börtönben töltött 20 napjáról ír. A „Nicolas Sarkozy, Egy fogvatartott naplója” című könyv 216 oldalas.

A beharangozó alapján a volt francia elnök olyanokat ír a könyvben, minthogy „a börtönben semmit sem lehet nézni és semmit sem lehet csinálni”, „a csend nem létezik a La Santé börtönben” és „ahogy a sivatagban, úgy a börtönben is megerősödik a belső élet”.

A nácikkal együttműködő Philippe Pétain óta Sarkozy volt az első francia államfő, aki börtönbe került. A politikus magánzárkában töltötte a büntetését, biztonságára a szomszédos cellába költöztetett két testőr ügyelt.

Nicolas Sarkozy
Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Sarkozy azért ítélték – nem jogerősen – 5 év börtönbüntetésre, mert a vád szerint a 2007-es elnökválasztási kampányát Moammer Kadhafi líbiai diktátor pénzéből finanszírozta. A vádakat végig tagadó, magát politikai üldözöttnek beállító Sarkozy bírósági felügyelet alatti szabadlábra helyezését kérte. Miután a bíróság helyt adott a kérésének, november 10-én, húsz nap után elhagyhatta a börtönt. A márciusi fellebbviteli tárgyalásáig szabadlábon maradhat.

A bíróság ugyanakkor különleges intézkedéseket rendelt el, hogy a volt elnökként különösen nagy befolyással bíró Sarkozy ne tudja befolyásolni a tanúkat, és ne tudjon összejátszani a többi vádlottal. Sarkozy nem hagyhatja el Franciaországot, és többek között Gérald Darmanin igazságügyi miniszterrel sem veheti fel a kapcsolatot. (via Politico)

