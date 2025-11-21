Rekordáron kelt egy árverésen Frida Kahlo szürrealista önarcképe

Az „El sueño (La cama)” – „Az álom (Az ágy)” – az 54,7 millió dolláros (több mint 18 milliárd forintos) árával lett a legértékesebb női művész által árverezett alkotás a New York-i Sotheby's aukcióján, megdöntve a korábbi rekordot, a néhai amerikai művész, Georgia O'Keeffe-ét. A „Jimson Weed/White Flower No.1.” című alkotása, 2014-ben 44,4 millió dollárért kelt el. Kahlo szürrealista önarcképét, amelyet egy magángyűjtő adott el, 40 és 60 millió dollár közötti értékre becsülték, írja a CNN.

Az aukció előtt a festményt három évtizeddel korábban láthatta a nyilvánosság, amikor is kiállították Londonban, Abu-Dhabiban, Hongkongban, Párizsban és New Yorkban.

A festményen Kahló látható egy ágyon fekve, halványkék éggel a háttérben, testét zöld indák ölelik körül, míg felette egy dinamittal összedrótozott csontváz fekszik, amely egy csokor száraz virágot tart a kezében.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Az ágy visszatérő téma volt Kahlo munkáiban. Hosszú ideig ágyhoz volt kötve ugyanis egy majdnem halálos kimenetelű buszbaleset és az azt követő műtétek és a krónikus fájdalom miatt.

Kahlo 1940-ben festette a művet, ami viharos időszak volt a mexikói művész életében. Ebben az évben ment újra férjhez Diego Riverához, miután egy évvel korábban elvált honfitársától, és ebben az évben gyilkolták meg korábbi szeretőjét, az orosz forradalmárt, Leon Troskyt.

Az aukció előtt Anna Di Stasi, a Sotheby's latin-amerikai művészeti részlegének vezetője azt írta a CNN-nek, hogy az „El sueño (La cama)” „egyike azon kevés ilyen kaliberű alkotásnak, amely még mindig magánkézben van”.