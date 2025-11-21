Trükkösen meghosszabbították Orbán elnöki mandátumát, így nem tart tisztújító kongresszust a Fidesz november 22-én

Az eredeti, október végi hírek szerint november 22-én tisztújító kongresszust tartott volna a Fidesz. Miután a legutóbbi kongresszus 2023. november 18-án volt, és akkor két évre választották meg a párt vezérkarát, logikus volt, hogy a kongresszus egyben tisztújítás is lesz. Azonban hiába közeledett november 22-e, túlságosan nagy volt a csend az eseményt illetően.

A hvg.hu külön-külön megkereste ezért Orbán Viktort és a négy alelnököt is, hogy mik a tervek a közelgő kongresszust illetően, amire egyedül Kósa Lajostól érkezett válasz:

„Most szombaton nem lesz a Fidesznek Kongresszusa, tisztújító pedig csak a választások után.”

A legutóbbi, 2023-as kongresszuson ugyanis, bár nagy dobra nem verték, a küldöttek átírták az addigi alapszabályt is. Abban addig az állt, hogy tisztújító kongresszust kétévente tartanak, az előző dátumához képest plusz-mínusz 50 napos eltéréssel. Ezt írták át úgy, hogy tisztújító kongresszust „a mindenkori országgyűlési választások lezajlásának határnapjától számított 180 napon belüli időpontra kell összehívni”. Vagyis legközelebb legkésőbb 2026 őszén. A korábbi kettő helyett

Így nyúlik először három évre Orbán és alelnökei mandátuma, majd 2026-tól négy évre – már, ha van éppen választás, mert ha kimaradna, akkor még tovább.