Visszalépne az egyik tiszás jelölt, de mivel nem tud, beáll az egyik riválisa mögé

Nagy Zoltán, a Tisza Párt egyik jelöltjelöltje vissza akart lépni az előválasztástól. Erre azonban nincs lehetősége, így arra kérte a tiszás aktivistákat, hogy a Veszprém megyei 1-es választókerületben Lakatos Antal jelölttársára szavazzanak.

A HVG cikke szerint Nagy Zoltán a Facebook-oldalára posztolt a döntéséről. Bejegyzése azonban időközben elérhetetlenné vált. Nagy Zoltán posztjában azt írta, miután megismerkedett a másik két jelöltjelölttel, világossá vált számára, hogy amennyiben valódi változást szeretnének elérni, a két legalkalmasabb jelöltnek kell továbbjutnia az első, belső körös szavazáson.

„Mivel visszalépésre nincs lehetőség, viszont arra igen, hogy a jövőben Dr. Lakatos Antal jelölttársamat nyíltan támogassam, ezért minden Tisza-aktivistát arra kérnék, fogadja el döntésem, és a november 23-24.-én tartandó első körös választáson minden esetben soroljon Lakatos Antal jelölttársam mögé.”

Nagy Zoltán azt írta, hogy aktivistaként továbbra is folytatja a Tisza Szigeten belüli önkéntes munkáját. Döntésének okáról azonban nem akart nyilatkozni.

A Tisza jelöltjei Veszprém megye 1-es választókerületében

Nagy Zoltán Szegeden diplomázott, közel húsz évig dolgozott a szegedi egyetem onkoterápiás klinikáján, 2021 óta él Veszprémben. A választókerületben Tisza-kapcsolattartói munkát végez, legfontosabb célja a Csolnoky Ferenc Kórház működésének stabilizálása és a közlekedési problémák megoldása.

Jelölttársai közül az általa támogatott Lakatos Antal 39 éves, tősgyökeres veszprémi, három gyereke van. A bemutatkozása szerint „a Kinizsi Invest Zrt. operatív irányítását látja el”, emellett a Veszprémi Görögkatolikus Egyházközösség képviselő-testületének és a Veszprémi Építők SE aktív tagja.

A harmadik jelölt pedig Gáspár Levente, aki Erdélyből származik, több mint harminc éve él Veszprémben, és három gyereke van. A legsürgetőbb feladatnak az egészségügyi és szociális ellátás javítását nevezte meg, de az úthálózat és a vasút fejlesztését is említette a fontosabb megoldandó problémák között.