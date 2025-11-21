Zaklatási vádak miatt léphetett ki a Momentumból Nagy Károly, aki most a Digitális Polgári Körök környékén lett kulcsember

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Három nappal a Digitális Polgári Körök első országos találkozója után új ügyvezetője lett a rendezvényt szervező cégnek, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek – vette észre az Mfor. Visszalépett Partos Bence pszichológus, az Orbán Viktor által éltere hívott első DPK egyik alapítója. Helyette Nagy Károly lett az ügyvezető, aki Partossal a Mindset Pszichológia nevű cégnél is együtt dolgozik, illetve a Partos által alapított Transzparens Újságírásért Alapítvány menedzsere, vezetője is. (Az Mfor információját Nagy Károly Linkedin-profiljának segítségével és az Opten alapján ellenőriztük.)

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t július 4-én alapították, négy nap múlva jegyezték be, nagyjából három héttel azelőtt, hogy Orbán bejelentette volna a Digitális Polgári Körök létrehozását Tusnádfürdőn. Az ügynökség működteti a DPK-honlapot, ők a polgári körökbe jelentkezők adatkezelői is. A Digitális Polgári Körök és úgy általában az online jelenlét kiemelten fontos a mostani kampányban Orbán Viktor számára is.

Az új ügyvezető, Nagy Károly nem ismeretlen a politikában. Évekkel ezelőtt a Momentum tagja, illetve XVIII. kerületi önkormányzati képviselője volt, 2021 márciusában lépett ki a pártból. Ezt akkor úgy kommunikálta, hogy a kilépést megelőző időszakban „számos esemény, hatás, döntés volt, amit legjobban a megromlott házasság hasonlattal tudna leírni”.

Csakhogy most közel tíz, névtelenséget kérő pártbéli vagy pártközeli forrással beszélve megtudtuk: súlyos ügy állt Nagy kilépése mögött.