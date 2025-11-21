Zelnik István műgyűjtő több száz khmer műkincset adott vissza Kambodzsának

Kambodzsa több száz khmer műkincset kapott vissza Zelnik István műgyűjtőtől. Hun Manet kambodzsai miniszterelnök azt mondta, hogy a műkincsek hazahozatala érdekében évekig tárgyaltak Zelnik Istvánnal és a magyar kormánnyal. Kambodzsa ugyanis hosszú ideje küzd a polgárháború ( 1967-1975) alatt elveszett műkincseinek visszaszerzéséért.

Zelnik István, a Magyar Délkelet-Ázsiai Intézet és a Délkelet-ázsiai Aranymúzem alapítója évtizedekig gyűjtött műtárgyakat Ázsia-szerte, többek között Kambodzsában is. Zelnik beleegyezett, hogy visszaadja az összes birtokában lévő khmer műtárgyat, köztük 183 darab khmer selyem textíliát, valamint számos őskori és ókori műkincset, érméket, gyöngyöket és dísztárgyakat. Sok műtárgyat feltehetően a polgárháború alatt illegálisan vittek el Kambodzsából.

Zelnik István egy műtárgyat ad át Pheoung Sackona kambodzsai kulturális miniszternek 2017-ben Fotó: Mak Remissa/MTI/MTVA

A kambodzsai kulturális minisztérium üdvözölte Zelnik döntését, és közleményében felidézte, hogy a magyar gyűjtő már korábban is számos khmer műtárgyat adott vissza az országnak. A kambodzsai kormány szerint „ezeknek a műtárgyaknak az önkéntes visszajuttatása nemcsak erős etikai értékeket tükröz, hanem hozzájárul az emberiség kulturális örökségének védelméhez is”. (via MTI)