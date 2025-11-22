Egy Somogy megyei nyugdíjas megtagadta, hogy kézbesítse az atomháború veszélyeit sulykoló kormánypárti kiadványt

„Kedves lakosok! Novembertől újra én hordom a Somogyi Hírlapot. Ma az a meglepetés ért, hogy idehoztak nekem több, mint 800 Bors újság mellékletet, hogy kézbesítsem a falu lakosainak. Sajnálattal közlöm, egy darabot sem vagyok hajlandó kézbesíteni senkinek. Nem riogatok sem öreget, sem gyereket a háborúval, aki ide jön érte, szívesen adok neki. Az sem érdekel, ha holnaptól elveszik tőlem ezt a munkát” – írta ki a Facebookjára Matisáné Szabó Márta, aki nyugdíjasként egy Somogy megyei településen kézbesítő.

Először a Népszava megkeresésére nyilatkozott arról, miért porosodik nála 850 példány az atomháborúval riogató kormánypárti kiadványból. „Nem vagyok Fidesz-aktivista, amúgy tiszás sem, miért kellene nekem az egész faluban ingyen, szívességből kihordanom egy kampányterméket? Vigyék ki azok, akik milliós fizetéseket vesznek fel propagandistaként!” – mondta az asszony, aki az RTL Híradónak már névvel nyilatkozott arról, hogy szerinte „itt senki nem szeretne háborút, és hogy azzal kampányolnak, hogy az ellenzék háborút akar, az nekem nem tetszett. Én nem arra szerződtem, hogy akármelyik pártnak kivigyem a szórólapjait.”

Ennek a bizonyos mellékletnek a kiadója a Mediaworks, amely a vidéki napilapok, a Magyar Nemzet, az Origo, a HírTv és számos más kormánypárti termék előállítója. Néhány cím a Népszava által szemlézett kiadványból:

Hamarosan sorozzák a horvát fiatalokat

Ruszin-Szendi: Ha kell, mindenkit berántunk

Pataky Attila: Nem akarom, hogy halálkultuszban nőjenek fel

Németh Kristóf: Borzongok a háborús hírektől

Tóth Szabi: Féltem a gyerekemet

Gregor Bernadett: Ez minden anya rémálma

Az RTL a Békés megyei Mezőgyánban riportozott, ahol volt olyan 87 éves asszony, aki a Bors különszámát lobogtatva felindultan kérdezte: „hiányzik nekem, hogy ilyen hülyeségekkel tömjék meg az embert?” De megszólalt olyan asszony is, akinek a félelmeit megerősítették az olvasottak.

