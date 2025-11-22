Orosz dróntámadások miatt szünetel a dunai kompközlekedés Románia és Ukrajna között

Ukrán menekültek érkeznek a komppal Romániába 2022 áprilisában Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Szünetel a dunai kompközlekedés a román-ukrán határ Tulcea megyei szakaszán - jelentette a román parti őrség.

Szombatra virradóra az ukrán oldalon lévő kikötői infrastruktúrát orosz dróntámadás érte, ezért az Isaccea és Orlivka közötti kompátkelőhelyet felfüggesztették, amíg ukrán oldalon helyre nem hozzák a keletkezett kárt - közölték. Az utasokat arra kérik, hogy az ukrán-román határ átlépéséhez a galati-i szárazföldi határátkelőt (Galati Rutier) használják.

A román védelmi minisztérium közlése szerint szombatra virradóra újabb dróntámadások voltak Ukrajna román határhoz közeli részén, Ismail térségében. A román hatóságok mobiltelefonos riasztást küldtek a Tulcea megye északi részén élő lakosságnak, de a drónok nem érintették a román légteret.

A határ menti szakasz ellenőrzésére két F-16 Fighting Falcon vadászbombázó szállt fel a közeli légitámaszpontról, és 01.33 órakor a lakosságot is riasztották a Ro-Alert rendszeren keresztül. Miután nem észleltek légtérsértést, az F-16-osok 03.42 órakor visszatértek a bázisra. (via MTI)