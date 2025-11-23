Kitiltották Szingapúrból a férfit, aki rárontott Ariane Grandéra

Először 9 nap börtönre ítélték, majd annak leteltével kitiltották Szingapúrból azt a férfit, aki a Wicked: For Good című film ázsiai premierjén rontott rá Ariana Grandéra.

A 26 éves ausztrál férfi, Johnson Wen átmászott a kordonon, majd odarohant és megragadta az énekes-színésznőt a vállánál illetve a felvételek szerint a nyakánál fogva.

Grande szemmel láthatóan megijedt, míg a férfi belevigyorgott a kamerába.

A férfit közbotrány okozásáért mondták ki bűnösnek. Kitiltását a bevándorlási hatóság jelentette be. A férfi nem először zavar meg hírességeket, Katy Perry fellépését is megzavarta korábban, illetve több stadionban berohant a pályára, amiért kitiltást és pénzbüntetést kapott. (BBC, címlapi kép: Kena Betancur/AFP )