Mamdani a baráti sajtótájékozatójuk ellenére is fasisztának tartja Trumpot

Csupán néhány nappal azután, hogy váratlanul barátságos hangulatú találkozót folytatott Donald Trump elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában, New York újonnan megválasztott, szocialista polgármestere, Zohran Mamdani vasárnap kijelentette: továbbra is fasisztának és a demokráciára veszélyesnek tartja Trumpot.

Az NBC Meet the Press című műsorában feltett kérdésre, miszerint továbbra is fasisztának tartja-e Trumpot, Mamdani így válaszolt: „Ezt már korábban is mondtam. Ma is ezt mondom.” Ugyanakkor hozzátette, hogy értékelte a Trumppal folytatott beszélgetést, mert „nyíltan beszéltünk mind a nézeteltéréseinkről, mind azokról a politikai folyamatokról, amelyek idáig vezettek.”

Fotó: JIM WATSON/AFP

Mamdani hangsúlyozta, hogy továbbra is úgy véli: Trump veszélyt jelent a demokráciára, és egy despota:

Mindent, amit korábban mondtam, ma is vallok. Szerintem éppen ez a fontos a politikában: nem szabad elhallgatnunk a nézeteltéréseinket, de meg kell értenünk, mi az, ami egyáltalán leültet bennünket egy asztalhoz – mert én nem azért mentem az Ovális Irodába, hogy állást foglaljak vagy pontot szerezzek. Azért mentem, hogy eredményeket hozzak a New York-iaknak

– mondta. Hozzátette: azt szerette volna, ha a találkozó barátságos légkörű, hogy megmutassa az országnak: a nézetkülönbségeik ellenére is képesek produktív kapcsolatot kialakítani.

„Átgondoltam, mit jelentene a New York-iaknak, ha sikerülne egy produktív kapcsolatot kialakítanunk, amely azokra a problémákra fókuszál, amelyek álmatlan éjszakákat okoznak a New York-iaknak” – fogalmazott.

Trump és Mamdani pénteken, a körülbelül 25 perces zárt ajtós tárgyalás utáni sajtótájékoztatón szívélyesen viselkedett, kezet fogtak. Mindketten azt mondták, hogy sok mindenben egyetértenek. Ez a barátságos sajtótájékoztató éles ellentétben állt az előző hónapok odamondogatásaival és kemény retorikájával: Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy megvonja a szövetségi támogatásokat New Yorktól, ha a „kommunista” Mamdanit megválasztják, és szövetségi ügynököket küld a bűnözés ellen; Mamdani pedig élesen kritizálta az ICE razziáinak kiterjesztését és a tömeges deportálásokat.

Amikor egy újságíró pénteken azt kérdezte Mamdanitól, hogy továbbra is fasisztának tartja-e Trumpot, az elnök viccelődve közbeszólt: „Semmi baj, csak mondd azt, hogy »igen«” – mondta Trump nevetve, miközben hátba veregette Mamdanit. „Könnyebb. Sokkal könnyebb, mint megmagyarázni.”

Vasárnap Mamdani úgy nyilatkozott, hogy a találkozó „produktív” volt, amelyben az megfizethetőségre és a közbiztonságra fókuszáltak. Nem mondta ki egyenesen, hogy Trump ígéretet tett arra, hogy nem küld csapatokat New Yorkba, de szombaton Trump azt mondta egy kérdésre válaszolva: „Más helyeknek nagyobb szükség van rájuk”. Mamdani pedig úgy fogalmazott, világosan elmondta az elnöknek, hogy a közbiztonságért a New York-i rendőrség (NYPD) felel majd.