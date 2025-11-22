Kölcsönös gyalázkodás után borult össze Trump és Mamdani

Fotó: JIM WATSON/AFP

Különös előadást láthatott péntek este a nagyvilág: Donald Trump kedélyes közös sajtótájékoztatót tartott a demokraták új csillagával, Zohran Mamdanival.

Az elnök korábban keményen támadta a nemrég megválasztott New York-i polgármestert. Azzal fenyegetőzött, hogy ha ez a „kommunista” nyeri a választást, megvonja a városnak járó szövetségi forrásokat, és nyíltan kampányolt az ellenfele, Andrew Coumo mellett. Mamdani győzelmi beszédében szólt vissza az elnöknek, aki szerinte elárulta a nemzetet. Trumot rosszindulatú háziúrhoz hasonlította, aki kihasználja az albérlőit, és azt ígérte, véget vet annak a korrupt rendszernek, ami lehetővé tette, hogy a „Trumphoz hasonló milliárdosok kibújjanak az adófizetés kötelezettsége alól”.

Ehhez képest a 45 perces találkozó végén tartott sajtótájékoztató kifejezetten barátságos hangulatban telt. „Arra számítok, hogy segítek neki, nagy segítség” – fogalmazott Trump a maga módján. „Úgy gondolom, hogy ez a polgármester képes lesz néhány igazán nagyszerű dolgot véghezvinni.”

Mamdani nem reagált az újságírók által idézett, korábbi kijelentéseire, például Trump fasisztoid lépéseiről, de nem is vonta vissza ezeket. Inkább azt hangsúlyozta, hogy „produktív” volt a találkozó. „Amit igazán értékelek az elnökben, az az, hogy a találkozón nem a sok nézeteltérésre koncentráltunk, hanem a közös célra, hogy New York lakóit szolgáljuk” – mondta.

A New York Times szerint a találkozó Trumpnak lehetőséget nyújtott arra, hogy szövetségre lépjen egy karizmatikus fiatal politikussal, aki sok olyan gazdasági kérdést vetett fel, amely az elnök támogatóit is foglalkoztatja. Mamdani győzelme óta a demokraták és a republikánusok is elkezdtek azzal kampányolni, hogy csak ők tudják leküzdeni a megélhetési válságot.

Mamdani sokat kockáztatott, mert a Fehér Házban bevett gyakorlat a vendégek megalázása, sok New York-i pedig attól tartott, hogy Trump az új polgármester hivatalba lépése után ráküldi a Nemzeti Gárdát a városra, vagy más módon próbálja megbüntetni azt. Mamdani elhárította ezt a veszélyt – egyelőre. „Minél jobban teljesít, annál boldogabb vagyok” – mondta róla Trump.

