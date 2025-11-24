Nem szolgálták ki, mert túl részeg volt, erre elkezdett törni-zúzni

Garázdaság gyanúja miatt hallgatott ki hétfőn a rendőrség egy hajdúböszörményi lakost, miután részegen tombolt egy debreceni kocsmában – írja a police.hu.

Egy debreceni kocsma dolgozója tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy egy férfi agresszív lett, miután nem szolgálta ki, ugyanis túlságosan ittas volt. A sértődött vendég ezután engedély nélkül bement a kocsma pultja mögé és módszeresen elkezdte összetörni a röviditalos üvegeket.

Miután végzett az üvegekkel, nekiesett a berendezési tárgyaknak is, később pedig a kávéfőzőgép, a kassza és két távirányító is áldozatul esett a férfi dühének, aki így közel 600 ezer forint kárt okozott összesen.

A rendőrök a helyszínen elfogták a hajdúböszörményi férfit és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették.