Orbán cáfolja a saját pártját: valójában már megvan a Fidesz összes képviselőjelöltje

Bár a Fidesz választmánya vasárnap még azt állította a köztévé híradójának, hogy csak januárban döntenek majd a kormánypárt képviselőjelöltjeiről, vagy nem voltak rendesen tájékoztatva a saját pártjuk jelöltjeiről, és azt sem osztották meg velük, hogy fent már az összes választókerületben eldöntötték, hogy kik indulhatnak majd egyéniben, vagy a köztévé híradója még a Fidesz-kommunikáció kapcsán is össze-vissza beszél – annyi biztos, hogy Orbán Viktor személyesen cáfolta a Kövér László vezette választmányt.

„A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről”

– írta a Blikknek személyesen Orbán Viktor, miután a NER-esítés óta egyébként politikáról alig író bulvárújság jónak látta az ügyben megkeresni a miniszterelnöki sajtóirodát, hogy mi is van akkor a jelöltekkel.

Orbán Viktor beszédet mond a Fidesz-KDNP EP-választási kampányindító rendezvényén a Millenárison 2024. április 19-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Arra ők sem kaptak választ, hogy ha már úgyis megvannak a kormánypárti jelöltek, mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

